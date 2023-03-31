爛醉搭電車被撿屍！　日OL睜眼發現「躺樓梯間」遭陌生男硬上

▲被害人在車廂中熟睡，慘遭惡狼撿屍。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本一名女性上班族因為爛醉搭乘電車，慘遭另一名變態男乘客撿屍。嫌犯將失去意識的她拖到車站附近大樓的樓梯間內性侵，待女子稍微恢復意識並睜開眼睛後，就看到自己被一名陌生男子硬上。嫌犯隨即逃離現場，而經過數月調查，警方27日依準強制性交等罪嫌將男子逮捕。

根據《富士新聞網》報導，23歲的被害女子是一名OL，她在2022年11月23日凌晨1時至凌晨2時15分搭乘JR東海道線列車，然而當時她因為喝醉，直接在車廂內呼呼大睡，直到抵達終點站平塚車站時，也未清醒。當時也在車廂內的48歲河村友章發現被害女子爛醉，便決定撿屍。

嫌犯將熟睡的被害人帶離車站後，拖到車站附近一棟大樓的樓梯間，並當場性侵被害女性。女子在過程中稍微恢復意識，沒想到睜眼就看到一名陌生男子正在性侵自己。

河村友章發現被害人恢復意識後，立刻逃離現場，而女子則是驚慌地跑到附近的便利商店求救。警方經過數月調查，終於鎖定嫌犯，並在27日於河村的家中依性準強制性交等罪嫌將他逮捕。然而嫌犯面對調查卻堅稱，「我忘記了」，並否認犯罪。據悉，女子並未受傷。