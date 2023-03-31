台電屏東區處新卸任處長交接　饒祐禎接棒

▲台電屏東區處卸任處長交接；原處長顧育成(左)卸任，職缺由配電處副處長饒祐禎(右)接任；台公司副總經理陳銘樹監交 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今(31)日下午3時舉行新、卸任處長交接典禮；原處長顧育成陞任財團法人台灣機電工程服務社總經理，職缺由配電處副處長饒祐禎接任。交接儀式由台電公司副總經理陳銘樹監交，饒祐禎由顧育成手中接下印信，並宣誓就任屏東區營業處處長。

▲▼饒祐禎宣誓就職、卸任顧育成。

屏東市公所許淑娟專員、鍾佳濱立委、莊瑞雄立委服務處莊石川主任、蘇孟婕議員及鄰近區處、電力工會、供電區處、電廠處 長、副處長等地方人士到場觀禮，場面熱絡。

陳銘樹副總經理表示，卸任的顧育成處長在屏東任內表現優異，尤其在 推動「屏鵝公路纜線 141 公里地下化暨種樹百里 2.0 計畫」不遺餘力，而新任 處長饒祐禎1989年就進到台電服務，學經歷很豐富，首創閉環路配電系統，迄今運轉 20 餘年;也是饋線自動化主要推手、綠能先鋒，推動充電樁有成，文武 兼備。

典禮中卸任顧處長表示很感謝屏東區處同仁的支持與努力，各項營運績效成績均有進步，也感謝台南區處、高雄區處及鳳山區處同仁協力認養監造工作，讓原本規劃 10 年之「種樹百里 2.0 計畫」，因為各位夥伴日以繼夜、餐風露宿的無私奉獻，始可在短短5個月內完成這項不可能的任務。

饒處長表示，未來將持續努力，在顧處長建立的良好基礎上帶領屏東區處團隊 再精進，在快樂安全、勞資和諧的環境下，提供國境之南的鄉親穩定供電、及有感服務。