　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台電屏東區處新卸任處長交接　饒祐禎接棒

▲台電屏東區處卸任處長交接；原處長顧育成(右)卸任，職缺由配電處副處長饒祐禎(左)接任；台公司副總經理陳銘樹監交， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區處卸任處長交接；原處長顧育成(左)卸任，職缺由配電處副處長饒祐禎(右)接任；台公司副總經理陳銘樹監交 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區處今(31)日下午3時舉行新、卸任處長交接典禮；原處長顧育成陞任財團法人台灣機電工程服務社總經理，職缺由配電處副處長饒祐禎接任。交接儀式由台電公司副總經理陳銘樹監交，饒祐禎由顧育成手中接下印信，並宣誓就任屏東區營業處處長。

▲台電屏東區處卸任處長交接；原處長顧育成(右)卸任，職缺由配電處副處長饒祐禎(左)接任；台公司副總經理陳銘樹監交， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼饒祐禎宣誓就職、卸任顧育成。

▲台電屏東區處卸任處長交接；原處長顧育成(右)卸任，職缺由配電處副處長饒祐禎(左)接任；台公司副總經理陳銘樹監交， 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東市公所許淑娟專員、鍾佳濱立委、莊瑞雄立委服務處莊石川主任、蘇孟婕議員及鄰近區處、電力工會、供電區處、電廠處 長、副處長等地方人士到場觀禮，場面熱絡。

陳銘樹副總經理表示，卸任的顧育成處長在屏東任內表現優異，尤其在 推動「屏鵝公路纜線 141 公里地下化暨種樹百里 2.0 計畫」不遺餘力，而新任 處長饒祐禎1989年就進到台電服務，學經歷很豐富，首創閉環路配電系統，迄今運轉 20 餘年;也是饋線自動化主要推手、綠能先鋒，推動充電樁有成，文武 兼備。

典禮中卸任顧處長表示很感謝屏東區處同仁的支持與努力，各項營運績效成績均有進步，也感謝台南區處、高雄區處及鳳山區處同仁協力認養監造工作，讓原本規劃 10 年之「種樹百里 2.0 計畫」，因為各位夥伴日以繼夜、餐風露宿的無私奉獻，始可在短短5個月內完成這項不可能的任務。

饒處長表示，未來將持續努力，在顧處長建立的良好基礎上帶領屏東區處團隊 再精進，在快樂安全、勞資和諧的環境下，提供國境之南的鄉親穩定供電、及有感服務。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／衛生局女墜樓亡！千字文控性侵　執行長逆轉判3年6月
17年名店熄燈　「免費送滷味」大排長龍
快訊／王道銀行道歉！登記人數少　先代墊6000元給客戶
徒手搬物6小時！弟重返現場招魂　3聖筊帶哥哥回家
電子大廠投資4檔基金踩雷　虧損16億
全斗煥孫下跪磕頭道歉！脫衣擦墓碑　稱爺爺是「光州屠夫」
快訊／味全龍有亮點　統一獅、富邦悍將開季名單出爐
退出立委初選！　他嘆初選規則貓膩多、水很深
快訊／找到人了！　台北市政府發言人出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉義水上忠和村攜手樂齡中心　打造特色食材便當盈餘做公益

桃市府公布公共工程體檢報告　張善政：建外審制度不究責公務員

台電屏東區處新卸任處長交接　饒祐禎接棒

電陶爐誤觸開關常引起火災　南消提醒民眾小心！

《無懈可擊》　雙子二重奏打擊樂團慈善音樂會

AI教育科技新都　黃偉哲率先公布將研發ChatGPT教學模組

新北未登工廠輔導總預算4800萬元助搬遷　核定首件特定工廠用地計畫

2023台北燈會原民主題作品「潛行的靈光」　點亮台東美術館的夜

救國團林務局前進校園另類宣導　關小幼兒園提前歡度兒童節

因應極端氣候　南消二大「消防水源救災地圖」再升級！

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

記錄傳統春捲準備過程！　鋪塑膠袋乾濕分離超實用

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

嘉義水上忠和村攜手樂齡中心　打造特色食材便當盈餘做公益

桃市府公布公共工程體檢報告　張善政：建外審制度不究責公務員

台電屏東區處新卸任處長交接　饒祐禎接棒

電陶爐誤觸開關常引起火災　南消提醒民眾小心！

《無懈可擊》　雙子二重奏打擊樂團慈善音樂會

AI教育科技新都　黃偉哲率先公布將研發ChatGPT教學模組

新北未登工廠輔導總預算4800萬元助搬遷　核定首件特定工廠用地計畫

2023台北燈會原民主題作品「潛行的靈光」　點亮台東美術館的夜

救國團林務局前進校園另類宣導　關小幼兒園提前歡度兒童節

因應極端氣候　南消二大「消防水源救災地圖」再升級！

宋嘉翔可望開幕戰先發寫紀錄　黃子鵬投主場首戰富邦

王道銀行提早發6千　陳建仁：它用「自由金費」先墊付

爛醉搭電車被撿屍！　日OL睜眼發現「躺樓梯間」遭陌生男硬上

超幻滅！浪漫燭光泡泡浴「直接燒到老婆頭髮」　驚險撲滅畫面曝

帶毛孩一起搭車　女背包露出「24公斤薩摩耶大頭」可愛萌樣爆紅

就職將滿百日　侯友宜「全台首長好感度」排行墊底

呂文婉瘀青被誤會：眼神小劇場　「化妝師一問秒改口」反應笑翻

快訊／衛生局女墜樓亡！千字文控性侵　執行長逆轉判刑3年6月

預言2023年6件大事！　時空旅人：美超級火山噴發「奪上萬條人命」

王淨曝「不會看男友手機」：破壞信任　狗兒子「勘吉」紅到日本去

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

地方熱門新聞

按摩喬骨變強姦二審加重改判

台南市酒駕累犯公高達175人次

基隆室內兒童樂園啟用　謝國樑：各行政區逐步設置

南消增180人員額及超勤加班費提高至19000元過關

遊動廣告車輛違規一經查報當場開罰拖吊

高中生輕生全校挨罵　學生會發聲明

桃市YouBike4/1前60分鐘免費　通學、通勤好康

新北八里首座滑步車場啟用　高低坡充滿挑戰

南消二大「消防水源救災地圖」再升級！

謝國樑穿搭休閒貼近民眾　重要場合重披筆挺西裝

台南「勞工領袖大學」開訓

台南亂丟菸蒂1年開罰1937件

黃偉哲率60校啟動XR創新教學聯盟

民眾家遭祝融家當燒燬黃偉哲送家具

更多熱門

相關新聞

夏季用電量大增　台電空調運用技術研討會登場

夏季用電量大增　台電空調運用技術研討會登場

台電公司為減少業界之電費負擔，於今(29)日上午在屏東區營業處舉行112年度「空調運用技術研討會」，邀請凱薩大飯店、子琪大飯店、安泰醫院、高雄圓山大飯店、海霸王股份有限公司及屏東榮民總醫院等40餘戶高壓、特高壓大型醫療、旅宿及相關服務業與會。

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

太管處首任處長徐國士辭世　員工不捨

台東縣岸際擱淺綠蠵龜　3日野放回大海

台東縣岸際擱淺綠蠵龜　3日野放回大海

南警白河警分局後壁分駐所所長交接

南警白河警分局後壁分駐所所長交接

移民署+新住民體驗菲律賓文化

移民署+新住民體驗菲律賓文化

關鍵字：

台電屏東區處顧育成饒祐禎處長交接陳銘樹

讀者迴響

熱門新聞

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

普發6000元入帳了！人妻驚：不是特殊身分

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

囤太多！新竹哥售即期蛋「2顆蛋1元」：量大可議

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

普發6000提前今入帳　財政部證實「王道銀行先跑」

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

更多

最夯影音

更多
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面