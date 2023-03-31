勸酒釀禍！日男大生「灌20杯伏特加」暴斃　同學判賠1500萬

▲與男大生同席喝酒的16名學生被判賠償死者父母6700萬日幣（約新台幣1500萬元）。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本一名男大生因在大學社團的聚餐中一口氣狂灌20杯酒，導致急性酒精中毒身亡，男大生的父母認為同社團的同學與學長們勸酒，且在兒子酒精中毒後未進行適當處置，導致死亡，因此將學生與大學都告上法院。該案31日判決出爐，當時在場的16名學生被要求支付6700萬日幣（約新台幣1500萬元）的賠償金給死者家屬。

根據起訴書，2017年12月，當時就讀於近畿大學2年級的20歲男大生登森勇斗和網球社的同學一起在大阪某居酒屋進行聚會，並一口氣喝下啤酒與20杯伏特加，隨即失去意識。登森的5名同學發現後，向3年的學長詢問後續處理方式，但是學長卻表示，「他還有呼吸，應該沒事。」因此沒有叫救護車，而是由其他學生將他帶回家中。

登森隔日上午因為急性酒精中毒死亡，他的父母認為，網球社學生有勸酒之嫌疑，且並未進行適當的急救，導致兒子錯過治療的黃金時機，而校方則是未盡到指導之義務，因此提告，並求償1億日幣。近畿大學最後與登森的父母達成協議，承諾會對學生進行禁止勸酒的教育宣導，並在附近餐飲店發放傳單，最終達成和解。校方則是另外支付100萬日幣（約新台幣22萬元）的慰問金給學生父母。

另一方面，18名當時也在場的學生則在法庭中堅稱，「並沒有強迫登森勇斗喝酒，且以為他睡著了，才沒有進行急救」。大阪地方法院31日宣判，參加聚餐的學生雖然並未強迫死者喝酒，但是在場所有人都在勸酒，代表明確認知到死者大量飲酒。

法官指出，被告們明確意識到死者處於危險狀態，但卻沒有進行急救處置，因此判處其中10人共同賠償登森父母4200萬日幣（約新台幣960萬元）。而另外6人雖然有負責照顧酒後的死者，但卻沒有將他送醫或是叫救護車，違反急救義務，因此要求賠償2500萬日幣（約新台幣540萬元）。