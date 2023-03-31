72歲志工在廟裡殺人！南韓阿公「求愛遭拒」　鈍器狠砸65歲婦洩憤

▲南韓首爾寺廟驚傳72歲男性志工，因求愛不成，憤而殺害65歲女性寺廟人員。（圖／翻攝自韓國觀光公社대한민국 구석구석官網）

記者張寧倢／編譯

南韓首爾警方31日以現行犯逮捕一名72歲老翁，因為他涉嫌殺害傾慕已久的65歲婦人，犯案地點就在兩人一起做義工的寺廟內。兇嫌宣稱自己在廟裡當了4年志工，期間遭受婦人欺凌。但廟方人員卻表示，老翁經常向婦人提出約會邀請，不斷糾纏，廟方還為此召開會議，要求老翁別再接近受害人。

根據韓聯社報導，首爾市蘆原區警察局31日清晨5時接獲自首通報，72歲年長男子在電話中說「自己殺了人」。警方透露，兇嫌當天5時26分在位於水落山的鶴林寺內的餐廳，使用鈍器多次重砸65歲女性被害人頭部致死，犯罪14分鐘後員警隨即以現行犯逮捕老翁。

兇嫌向警方供稱，自己在鶴林寺做了4年志工服務，死者生前曾經欺凌逼迫他。然而，鶴林寺相關人員的說法卻與此大相逕庭。廟方人員說，被逮捕的老翁數年前剛來廟裡，就認識了擔任寺廟餐廳廚房長與協助處理廟方事務的受害婦人，大約從去年開始，老翁不斷對她要求約會交往，「他自願打掃院子或洗碗，在準備早晨供養之前就先幫忙打開廚房的燈」，以各種行動示好，持續在婦人身邊打轉。

廟方人員還表示，由於糾纏程度嚴重，廟方還為此召開會議，要求老翁不要再接近該名婦人，而且他在追求女方的過程中還謊稱自己是數十年經驗的老鳥警察，幾天前開始對鄰居提起，「要拿凶器殺死婦人」。警方表示，目前正在調查兩人關係與具體犯罪經過，並將向檢方申請拘捕令。