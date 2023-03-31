大火釀39死警衛「只顧自己逃跑」　墨西哥逮捕5涉案人員

▲▼墨西哥邊境移民中心火災釀38人死亡、28人重傷。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

墨西哥靠近美墨邊境的一處移民中心27日半夜發生火警，導致39人死亡。現場監視器畫面曝光，火災發生時，2名警衛看了竄起的火苗卻沒有作為轉頭離去，絲毫沒有顧及還被關在牢房裡的移民，見死不救的行為讓人心寒。面對各界施壓，墨西哥檢方31日表示，已逮捕5名涉案人員。

綜合BBC、法新社報導，墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Ciudad Juárez）的內政部國家移民研究所（INM）辦公室27日發生火災，先前通報死亡人數40人下修至39人、28人重傷送醫。

Today 40 migrants (several Venezuelans) were burned to death in a detention center in Mexico. López Obrador blamed the migrants for starting the fire. However, in this video you can see how guards leave the migrants locked up, burning alive @EmmaRincon

pic.twitter.com/aNCltt6kwE — Michael Welling (@WellingMichael) March 29, 2023

監視器畫面顯示，火苗從角落竄起，影片第2秒處，牢房內的男子試圖用腳將門踹開未果。10秒左右，一名警衛看都不看一眼就走，15秒時又一名警衛小跑步離開，兩人在生死關頭卻沒有採取任何行動轉頭就走，放任移民被困在充滿烈焰的牢房內。20秒處能隱約看見一名男子在柵欄後求救，最後監視器被濃煙覆蓋，再也看不清現場情況。

墨西哥檢察總長辦公室表示，已對INM的3名職員、2名保全及縱火嫌犯發出逮捕令，目前逮捕其中5人，檢方將朝謀殺案方向偵辦此案。

▲▼監視器畫面顯示，至少2名警衛知情卻無作為。（圖／路透）



另據路透社報導，聯邦檢察官30日指出，接獲奇瓦瓦州最高移民官員岡薩雷斯（Salvador Gonzalez）的控訴狀，說他明明接獲火災警報，卻下令不能釋放關在牢房裡的移民。

岡薩雷斯則回應，這是不實指控，他沒有下令繼續關押移民，也沒有直接與移民中心的工作人員溝通。

墨西哥總統培茲歐布拉多日前指出，移民者因即將被驅逐出境發起抗議活動導致了火災，「為以示抗議，他們將床墊放在避難所門口縱火燃燒，但他們沒想到會引發這場可怕事故。」而他29日誓言，「我們不會隱瞞任何事情，不會有罪不罰，一定會追究責任」

▲墨西哥奇瓦瓦州華雷斯城移民中心27日深夜發生惡火，火災帶走39條人命，死者遺體在設施外排成一整排。（圖／路透）

這場惡火是墨西哥近年來最嚴重的火災之一，死者分別來自瓜地馬拉（18人）、宏都拉斯（6人）、委內瑞拉（7人）、薩爾瓦多（7人）、哥倫比亞（1人）。

報導指出，墨西哥北部越境人數達到史上最高水準，每個月約有20萬人試圖從邊境進入美國。國際移民組織（IOM）最近一份報告指出，自2014年以來，約有7661名移民在前往美國途中死亡或失蹤。