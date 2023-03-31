俄羅斯打金正恩的歪主意！白宮曝：普丁計畫「用糧食」換北韓軍火

▲北韓經常面臨農作物欠收的情況，最高領導人金正恩2018年視察兩江道三池淵市的農場。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯侵略烏克蘭的特殊軍事行動至今已持續13個月，如今在美國等西方國家軍援烏克蘭的情況下，面臨彈盡援絕的窘境。然而，美國當局卻指出，如今俄國開始打北韓（朝鮮）的歪主意，透過斯洛伐克軍火商斡旋，以北韓最缺乏的糧食，換取北韓24種以上的武器與彈藥，該名軍火商已被美國列入制裁。

根據《韓聯社》，美國政府於當地時間30日指出，彈盡援絕的俄羅斯為了能夠從北韓換取24種以上的武器和彈藥，竟然透過斯洛伐克籍軍火商馬克爾季切夫（Ashot Mkrtychev）從去年底至今年初與北韓官員斡旋，計畫以向北韓提供商用飛機、現金、商品、大宗物資（commodity，原材料、農作物、礦物等），該名軍火商30日被美國財政部列為制裁對象。

美國白宮國家安全委員會戰略溝通協調員、前美國國防部發言人柯比（John Kirby）在記者會上表示，「對於北韓向侵略烏克蘭的俄羅斯提供追加（軍武）援助一事，我們感到十分擔憂。我們掌握新的情資，內容顯示俄羅斯正積極尋求，如何從北韓換取武器和彈藥的方法。」

柯比指出，「根據這項交易提案，俄羅斯能夠從平壤當局獲取24種以上的武器和彈藥。我們知道，俄羅斯正想方設法向北韓派出代表團，以及作為換取武器和彈藥的條件，向北韓提供糧食。」

▲俄羅斯打算以提供糧食、商品、現金、原材料等，向北韓換取武器與彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也在30日的聲明中提到馬克爾季切夫被列入制裁對象一事，表示馬克爾季切夫為了從北韓換取24種以上的武器與彈藥，便與平壤當局合作，以原材料、商品等送往北韓的物品作為交換條件，「馬克爾季切夫向俄羅斯高層確認，俄方已準備好從北韓獲取軍事裝備。」

布林肯提到，「今天美國做出的制裁措施，是一項非常明確的信號。美國絕對不會坐視有人協助俄羅斯的侵略行動、或是協助俄羅斯向烏克蘭發起殘忍無道的戰爭。我們將會繼續戳破俄羅斯試圖從其他國家獲取軍事裝備的舉動。」

布林肯也表示，美國的制裁措施不僅能弱化俄軍的作戰能力、俄國的軍工複合體，同時也能攔截北韓用於發展聯合國所禁止的大規模殺傷武器（WMD）、彈道飛彈的資金來源。

▲金正恩2019年4月出訪俄羅斯期間，海參崴一處火車站飄揚著俄國與北韓國旗。（圖／路透）

俄羅斯以提供糧食作為條件，打算向北韓換取24種武器和彈藥。據悉，北韓因面臨天然災害、疫情邊境封鎖政策、國際制裁等，導致經濟狀況疲敝，再度面臨大饑荒。

南韓政府統計資料指出，北韓去年僅生產451萬噸糧食，比起2021年的469萬噸還要再減少18萬噸（3.8%），就連經濟與生活條件優渥的第二大城市開城也爆發饑荒，一天內有數十人餓死。