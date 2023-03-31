被開罰單「用ChatGPT申訴成功」！　英女大生靠AI免繳2200元

▲ 女大生無辜被開罰單，所幸在AI幫忙下申訴成功。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國約克郡一名女大生明明持有停車證，卻被開了一張違停罰單，起初因為課業繁忙沒時間處理，後來想到可以利用AI，便借聊天機器人ChatGPT一臂之力幫她寫申訴單，最終成功讓罰單作廢。

《鏡報》報導，22歲女大生霍頓（Millie Houlton）就讀約克聖約翰大學（York St John University），日前因違停被開了一張60英鎊（約新台幣2265元）的罰單，但她明明就有路邊停車許可證，卻因大學最後一年課業太過繁重，一度想乾脆付錢了事。

霍頓當時心想，「我不該背這種罰款，我是學生欸」，卻發現她很難清楚解釋自己為何不該被罰，便決定尋求ChatGPT的幫助。

霍頓說明，「我輸入所有細節，包括事情發生的地點和時間，為什麼罰單是誤開的，以及罰單內容，幾分鐘內就得到完美的個人化回覆」，最後也靠著這封信申訴成功。

布萊頓男子波斯利（Shaun Bosley）也有類似遭遇，他日前開車送友人到蓋威克機場，事後竟收到停車場公司寄來的100英鎊（約新台幣3774元）罰款，且已經是最後通牒。

他使用ChatGPT幫他回覆，稱這張罰單造成過大負擔與困難，同時質疑業者沒有向他發出第一次通知，就直接發出最後通牒。停車場公司隔天火速回覆，並將罰款金額降至原先的15英鎊（約新台幣566元）。