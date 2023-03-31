南韓集體爆食物中毒？民眾吃小番茄「噁心、嘔吐」　調查結果出爐

▲南韓近一個月來大量傳出民眾吃下小番茄後腹痛、嘔吐的案例。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓境內各地一個月以來傳出離奇的「食安意外」！從今年2月底至3月初起，許多民眾在吃下小番茄時，感覺到一陣奇怪的苦味，之後更出現噁心、頭暈、嘔吐、腹痛、頭痛欲裂等症狀，甚至還有人被緊急送往急診室治療，就連國小營養午餐水果也出現類似情況。南韓政府調查發現，原來是與番茄鹼（Tomatine）有關。

根據韓媒《韓聯社》、《中央日報》，南韓「Naver Cafe」等網路空間與論壇從2月20日起開始傳出首篇網友發文，表示吃下小番茄後會出現上述症狀，之後從2月下旬至3月間，許多以家庭婦女為主的網路論壇上開始出現許多篇番茄文，多名網友接連表示，最近自從吃下小番茄後，便容易出現嘔吐、噁心、頭痛等症狀。

一名家庭主婦A某29日透露，幾天前她在社區的蔬果店買了俗稱「小番茄」的櫻桃番茄（聖女果，cherry tomato），結果嘴巴和喉嚨開始傳出一連串的苦味，且對喉嚨有刺痛感，但她當下不疑有他，接連吃下了14顆，結果才經過10餘分鐘，便感到噁心、甚至開始嘔吐，她緊急打電話通知119急救隊，對方表示先禁食、並觀察一小時。

A某感到相當疑惑，因為她非常確定吃下肚的小番茄早已熟透，根本不是還未成熟的小番茄。

針對一連串的疑惑，身為中央政府部門的農林畜產食品部、食品醫藥品安全處不得不展開調查，最後於昨（30）日和忠清南道農業技術院、營養毒素專家等召開緊急會議，表示存在於番茄內的毒性成份最有可能的是「番茄鹼」（Tomatine）。

專家們分析，南韓今年上市的小番茄特定新品種（登記號碼為HS2106），由於今年1月下旬適逢收穫期的氣溫比往年還要低3度，這些番茄暴露於低溫下，導致容易排出番茄鹼，就算小番茄完全熟透，依舊殘留番茄鹼成份，導致人類吃下肚後容易感覺到苦味、甚至嘔吐。

南韓政府統計，目前在境內栽種該品種小番茄的農場共有3處，其中1處已經提早將小番茄報廢。至於另外2處，政府將勸導其減少出貨量。