美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

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記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump）成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。對此，前副手彭斯（Mike Pence）30日晚間接受CNN專訪時表示，起訴川普的決定顯然帶有政治意味，這是對國家極大傷害。

彭斯30日接受CNN節目「黃金時間」專訪時表示，儘管無人能夠凌駕於法律之上，包括前總統，但「我相信，今天這個決定對國家是種極大傷害，在美國歷史上，第一次有前總統因為競選財務問題遭起訴，對我來說，有種政治意味，我覺得絕大多數的美國人都會這樣看」，起訴前總統是對國家的傷害，只會進一步分裂人民。

除了彭斯，包括眾議長麥卡錫等共和黨人士均對起訴川普的決定公開表示反對。佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）認為，這是曼哈頓地方檢察官白艾榮（Alvin Bragg）利用法律針對政治對手，「把法律體系武器化來推動政治進程的作法」。麥卡錫說，川普被起訴後，曼哈頓地方檢察官對美國造成無法彌補的傷害。

川普次子埃里克·川普（Eric Trump）發文稱，起訴案件是「第三世界檢察機關的不當行為」。

This is third world prosecutorial misconduct. It is the opportunistic targeting of a political opponent in a campaign year. — Eric Trump (@EricTrump) March 30, 2023

川普涉嫌於2016年大選前，向A片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）支付封口費掩蓋婚外情，川普遭控把這筆款項在帳面紀錄上算作法律費用，涉嫌作假帳，陪審團30日決定起訴，使他成為美國首位面臨刑事指控的卸任總統。川普律師其後證實，已被告知川普會被起訴，而川普預計下周向當局投案。