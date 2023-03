美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統川普(Donald Trump)成為美國史上首位面臨刑事指控的前總統。對此,前副手彭斯(Mike Pence)30日晚間接受CNN專訪時表示,起訴川普的決定顯然帶有政治意味,這是對國家極大傷害。

彭斯30日接受CNN節目「黃金時間」專訪時表示,儘管無人能夠凌駕於法律之上,包括前總統,但「我相信,今天這個決定對國家是種極大傷害,在美國歷史上,第一次有前總統因為競選財務問題遭起訴,對我來說,有種政治意味,我覺得絕大多數的美國人都會這樣看」,起訴前總統是對國家的傷害,只會進一步分裂人民。

除了彭斯,包括眾議長麥卡錫等共和黨人士均對起訴川普的決定公開表示反對。佛州州長德桑蒂斯(Ron DeSantis)認為,這是曼哈頓地方檢察官白艾榮(Alvin Bragg)利用法律針對政治對手,「把法律體系武器化來推動政治進程的作法」。麥卡錫說,川普被起訴後,曼哈頓地方檢察官對美國造成無法彌補的傷害。

川普次子埃里克·川普(Eric Trump)發文稱,起訴案件是「第三世界檢察機關的不當行為」。

