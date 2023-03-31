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讓川普被起訴的A片女星是誰？　「婚外情到封口費」7年糾葛一次看

▲▼美國前總統川普、美國知名色情演員丹尼爾斯（Stormy Daniels）。（圖／路透社／達志影像／美聯社）

▲ 丹尼爾斯收到的封口費是川普被起訴的主要原因。（圖／路透社／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普多年來面臨多項刑事調查，包括干預選舉、金融犯罪到最近的私藏政府密件，但這些都不是大陪審團30日決定起訴他的原因，也與他號召川粉國會暴動無關，而是A片女星史多美．丹尼爾斯（Stormy Daniels）。《衛報》挖掘丹尼爾斯過去，帶您了解她究竟是誰、與川普有哪些糾葛。

丹尼爾斯本名史蒂芬妮（Stephanie Gregory Clifford），在路易斯安那州由母親撫養長大，愛好騎馬，但從高中就開始在脫衣舞俱樂部賺錢養活自己，後來開始接拍甚至執導A片。她聲稱與川普上床後在2016年收到13萬美元（約新台幣396萬元）封口費，而川普被控在帳面紀錄上將這筆款項算作法律費用，涉嫌作假帳被起訴。

丹尼爾斯初遇川普是在加州太浩湖（Lake Tahoe）一場名人高爾夫球錦標賽上，聲稱川普指示一名保鑣邀她共進晚餐，儘管他當時早已和梅蘭妮亞結婚，他們晚餐後仍在川普的酒店房間裡上床，且事後持續聯絡一段時間，川普還讓丹尼爾斯參演他的真人實境秀《誰是接班人》。

▲▼2020美國總統大選,川普。美國總統川普4日在白宮發表演說，對自己前期的選情樂觀。（圖／路透）

▲ 川普角逐共和黨總統提名，力拚重返白宮。（圖／路透）

但隨著川普2016年競選總統，與丹尼爾斯的關係也發生劇變。丹尼爾斯本來正準備上電視公開與川普的艷遇，就收到川普當時的律師柯恩（Michael Cohen）支付的13萬美元封口費。

儘管川普否認曾與她上床，並稱這筆錢與他贏得大選無關，但檢察官說服大陪審團，指控他為這筆錢每月償還柯恩3.5萬美元，而柯恩2018年曾對有關這筆款項的聯邦指控認罪。且除丹尼爾斯以外，柯恩還稱曾應川普要求，向另一名女性支付封口費。

丹尼爾斯近期與曼哈頓檢察官見面，回答封口費相關問題。她的律師布魯斯特（Clark Brewster）3月15日在推特上表示，「史多美回答問題並同意成為證人，或在有需要時接受進一步調查。」

▲▼ 美色情片女星克利福德（Stephanie Clifford）Stormy Daniels。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 丹尼爾斯對於川普被起訴一事回應，「讓真相與正義戰勝吧」。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，這筆錢早在幾年前就曾曝光，但無法確定是否會讓川普陷入法律困境。丹尼爾斯最初聘請律師艾維納堤（Michael Avenatti），但艾維納堤一味攻擊川普，還堅稱他的婚外情會迫使他辭職，然而最終讓川普下台的原因是2020年輸給拜登。

丹尼爾斯和艾維納堤的關係逐漸惡化，艾維納堤最終因聯邦罪名被起訴，包括挪用丹尼爾斯著作的30萬美元預付款，提前竊盜及欺騙客戶罪名成立，被判14年徒刑。直到前曼哈頓檢察官萬斯（Cy Vance）對川普發起刑事調查，封口費的法律後果才重新浮上檯面。

丹尼爾斯與曼哈頓檢察官見面的消息傳出後，川粉開始在推特上攻擊她，還有人私訊威脅，導致她加強私人保安。有網友公開侮辱她的A片事業、用粗俗字眼談論川普是如何「命中她」（hit that），她對此則一一幽默回嗆，還稱網友用「命中」（hit）一詞對川普很友善，「我會說那更像是一次可悲的撞擊（thump），但隨便啦。」

川普被起訴的消息曝光後，丹尼爾斯在推特上回應，稱她「沒有理由高興」，但「大陪審團的辛勞及盡責精神必須得到尊重，現在讓真相與正義戰勝吧！」川普則發出聲明回應，「這是史上最嚴重的政治迫害與選舉干預！」

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