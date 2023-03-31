謀殺案不知該怎麼判？　印度法官「邀請」ChatGPT一起審

▲ 印度一名法官在審理謀殺案時，請求AI機器人提供裁決建議。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

去年11月聊天機器人ChatGPT問世，因它擁有如百科全書的資料庫並能與人類自然對話，在全球掀起一波熱潮。近日印度一名法官在審理謀殺案時，也請求AI機器人提供裁決建議，這是印度首例由AI人工智能協助審理的案件，未來是否會在司法領域廣泛應用還有待觀察。

《紐約郵報》報導，印度一名被告辛格（Jaswinder Singh）於2020年涉嫌毆打和謀殺被捕，在審判進行期間，辛格提出緩刑要求。不知道該不該准予緩刑的法官奇卡拉（Anoop Chitkara）因此「諮詢」了AI機器人。

奇卡拉先是詢問，「被告殘酷毆打被害者時，保釋的法律依據為何？」ChatGPT回答，「如果被告遭控涉嫌暴力重罪，像是謀殺、加重傷害罪、酷刑等，便可能對社區造成威脅並有潛逃風險。在這種情況下，法官可能不願意准予保釋，或把保釋金額定得很高，以確保被告出庭且不會對公共安全構成威脅。」

▲ 印度司法效率不彰，全國高等法院已累積600萬件未審理案件（圖／取自免費圖庫pexels）

機器人最後也說道，「無罪推定是司法系統的基本原則。如果被告犯有重傷害罪，但沒有逃亡傾向或對社區構成威脅，法官仍有可能准予保釋。」奇卡拉法官考量被告在受害者死亡前的殘忍暴行，最終拒絕了被告的緩刑要求。

印度的司法效率不彰是眾所周知的事，全國高等法院已累積600萬件未審理案件，有些案件光是開庭審理就要拖好幾年。如今人工智能日益普及，未來AI機器人在司法領域的應用會不會成為常態還有待觀察。