　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本正妹拍片爆紅！遭村民騷擾差點遇襲　逃出村莊現況曝光

日本正妹創業破產移居北海道拍攝YouTube　因遭到騷擾而逃離鄉下

▲日本正妹創業失敗搬到鄉下住，卻遭到村裡男性騷擾。（圖／翻攝IG／rinninniku）

圖文／CTWANT

日本YouTube頻道《りんの田舎暮らし》近來引發關注，據瞭解頻道的經營者是一個創業失敗，而移居北海道鄉下的女子。最近她在頻道上傳影片，表示她被村裡的男性騷擾，女子越是拒絕男性邀約，謠言就跟著越多，於是在朋友的幫忙下已經匆忙逃離開村子了。

日本正妹創業破產移居北海道拍攝YouTube　因遭到騷擾而逃離鄉下

2020年至今該女子在YouTube頻道有超過49萬訂閱者，但目前仍沒有人知道她的真名，網路上除了YouTube頻道外，還有一個Instagram粉絲專頁。根據日本網友從影片中推測女子的年齡大約介於24至25歲之間，出生在愛知縣名古屋市，後來因為大學畢業，女子開起了美容美甲店，受到新冠疫情影響倒閉，女子跟朋友搬到了北海道鄉下鶴居村定居，時常拍影片上傳YouTube分享，但卻在近日上傳一段影片告知已經離開鶴居村。

從影片中可以知道女子外表亮麗，時常遭到村裡男性騷擾，女子表示越是拒絕邀約，村裡和她有關的謠言越多，最近在朋友的建議下，已經匆忙離開鶴居村，來到北海道知床半島躲避。女子在影片中提到，現在的她很安全，村裡朋友告訴女子，還好走得快，不然先前在鶴居村的房子已經被出手騷擾的那幾個男子攻擊。

女子在影片下方發出聲明稱，已在律師陪同下向警察求救，現在很安全，但不會再獨自一人回到鶴居村，請大家看到影片後不要批評鶴居村，不是鶴居村的問題，而是人跟人之間的問題。女子同時也表示，之後會在頻道告訴大家更詳細的情形，請大家不要聽信外傳謠言。

延伸閱讀
網上流傳「澳洲進口雞蛋來自中國」　陳吉仲跳出來說明
蔡健雅備戰小巨蛋吃好睡好　 為歌迷送上限時珍藏大禮
越南證實14偷渡者失聯「恐已全喪命」　已尋獲5男2女浮屍

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
神反應大谷翔平看傻！　沒看球接殺
6000元提早5天入帳！　人妻驚：不是特殊身分
LIVE／台中活埋3死　直擊六福村禁區！狒狒真會排果皮
快訊／台中老屋倒塌3人死因曝！　2人活活悶死
快訊／海巡署中校判刑56年10月！　今現身入監
鳳梨女友認「巨胸是做的」！　藏煎熬原因
快訊／無罪判決遭撤銷！　女師情殺命案發回更審
囤太多！新竹哥賣即期蛋「2顆1元」：量大可議

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

害怕蜘蛛不敢進車庫　女大掃除發現詭異物嚇「有陌生人住裡面」

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊　女大生曝極樂內幕

日本正妹拍片爆紅！遭村民騷擾差點遇襲　逃出村莊現況曝光

川普遭起訴史無前例！下步恐被「採指紋、上銬」　檢將尋求佛州引渡

站海邊5分鐘「浪中突然衝出鯊魚」　10歲童被啃斷肌腱奇蹟存活

普丁簽署最新徵兵令　7月15日前「再召14.7萬人」入伍

美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

川普面臨30多項指控「最快下周二出庭」　幕僚還在忙選舉全慌了

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

五月天阿信遭任賢齊爆年少謊言！　笑喊「我媽有來」他急認錯XD

張惠妹現蹤左營高鐵站！　走人行道近30秒「沒人認出」

林柏宏x宋芸樺「ㄌㄢˇㄆㄚ王爽歪歪XD」　大方曬「婚戒」：想給別人戴！

橘貓尾巴遭襲擊...嚇壞跳上貓抓板　下秒怒巴高鐵模型：竟敢攻擊本喵

薔薔學琴彈《使勁搖》超失控！　狂忘詞「紅桃→黑桃」逼瘋江老師XD

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

Z世代掀「智障型手機」新潮流！美銷量不減反增　年輕人超愛原因曝

害怕蜘蛛不敢進車庫　女大掃除發現詭異物嚇「有陌生人住裡面」

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊　女大生曝極樂內幕

日本正妹拍片爆紅！遭村民騷擾差點遇襲　逃出村莊現況曝光

川普遭起訴史無前例！下步恐被「採指紋、上銬」　檢將尋求佛州引渡

站海邊5分鐘「浪中突然衝出鯊魚」　10歲童被啃斷肌腱奇蹟存活

普丁簽署最新徵兵令　7月15日前「再召14.7萬人」入伍

美前副總統彭斯：起訴川普「對美國傷害極大」

川普面臨30多項指控「最快下周二出庭」　幕僚還在忙選舉全慌了

NanaQ買房「仍月花2萬租屋」！　3理財原則：增加收入比儲蓄更重要

PLG公布22個年度獎項　球員、教練等人共同角逐

66歲小亮哥「重度菸癮」肺氣腫發作！林姿佑擔憂：再不戒菸就沒命

學位論文電子授權率創史高！86所大學達100％「不包括台大」

朱雲鵬／反中成美國共識　台灣要有自主性

補教界愛因斯坦上課選妃狂伸淫爪！校方挨批怠惰　教育局出手了

校園活春宮！涼亭下「男女交疊狂抖」　哥倫比亞大學忘情開啪

清明5天連假明開跑！省道塞車熱區出爐　國道客運仍有逾7成空位

西區前7名都怕湖人　微笑刺客：沒人想在首輪對詹皇

六福村狒狒難清點！專家提議「AI辨識」：前提是要能取得影像

國際熱門新聞

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

5歲童開槍！　1歲弟弟中彈慘死

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

日媒：英國若加入CPTPP　接下來台灣加入

割雙眼皮！女子手術完眼皮沒變　驚見「眉毛在一起」

川普涉向A片女星付396萬遮口費　陪審團決定起訴

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

美國22節火車出軌　乙醇貨櫃起火

櫻花妹「海外賣淫」！轉攻東南亞肉體交疊

2歲嬰雙腿捲進車輪　竟是爸媽怕他冷1舉釀禍

弗萊迪肆虐東非　馬拉威1200人喪命

預言準確率86%！他曝：人類8年內可獲永生

美亞太助卿：美政府不會改變台灣總統過境待遇

烏克蘭哈爾科夫市遭6枚俄飛彈擊中　損失統計中

更多熱門

相關新聞

5天連假先雨後乾！清明祭祖、出遊「挑這2天」最適合

5天連假先雨後乾！清明祭祖、出遊「挑這2天」最適合

清明節要禁慾！命理師揭「掃墓10禁忌」：小心卡到陰

清明節要禁慾！命理師揭「掃墓10禁忌」：小心卡到陰

61公分巨無霸金魚成殺手　官員崩潰：別再亂放生了

61公分巨無霸金魚成殺手　官員崩潰：別再亂放生了

男每天吃三明治發現胃炎　醫示警

男每天吃三明治發現胃炎　醫示警

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」

扶輪女社長談公事被當小三！正宮怒譙「雞不擇食」

關鍵字：

鶴居村北海道日韓要聞周刊王

讀者迴響

熱門新聞

連灑水變天全台有雨　下波鋒面濕冷

輔大陳若儀照片曝　友：出門只搭小黃

好市多骨灰罈紅茶「新包裝美到哭」　會員：這罐我可以

YouTuber連開6頻道「有3個破百萬訂閱」

20多歲妹酒後背靠大樓護欄　下秒斷裂當場摔死！

連老天爺都拆不散！4生肖搭配愛上就一輩子

張惠妹現蹤高鐵站「沒人認出」

六福村狒狒圍一圈用餐　吃完不亂丟「整齊擺放」

用餐咬到戒指以為求婚　結局尷尬了

阻止男在女兒面前抽煙　爸被刺殺路人冷漠拍片

遭哈孝遠妻控訴　哈平遠反擊了！

4歲蔡桃貴「發燒3天才查出病因」

Netflix今天上線4大作！爽追《灌籃高手》壓軸台劇《模仿犯》

孫藝真結婚一周年放閃了！緊牽玄彬手　重量級婚紗照曝光

放連假「超強2驚喜曝光」！上班族嗨了：錢要入帳了

更多

最夯影音

更多
父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」

父進看守所..陳庭妮哽咽：我會勇敢　沒辦法聯絡「希望父母平安健康」
工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

工人遭埋！弟衝現場「救哥哥」　徒手扛鐵板、搬雜物至少6hrs

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

2工人遭活埋「一度傳看到腳」　現場家屬焦急怒吼：那我爸欸

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

遭玩具打眼「3歲兒秒關心」　緊抱＋親親安慰！媽被感動

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

台中老屋倒塌1死2受困　96歲嬤見孫遭活埋嚇到腿軟

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面