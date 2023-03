美國22節火車出軌！「載大量乙醇」貨櫃起火　小鎮800人緊急疏散

▲美國明尼蘇達22節火車出軌,「裝載大量乙醇」槽車起火,當局緊急疏散居民。(圖/路透社)

美國15日才傳出有貨運列車出軌,不料明尼蘇達州(Minnesota)30日凌晨1時許又發生火車出軌意外,由於出軌的火車載有大量乙醇、玉米糖漿液體及其他有害化學物品,當地政府立刻下令疏散附近居民,所幸目前仍沒有任何人員傷亡。

根據CBS News報導,發生事故的是BNSF鐵路公司旗下一列貨運火車,火車30日凌晨1時許行經明尼蘇達坎迪約希郡(Kandiyohi County)雷蒙德鎮(Raymond)時意外出軌,導致許多節車廂翻覆並起火燃燒。

由於列車上載有有害化學物品,當地政府除了派出消防隊前往處理外,也預防性疏散雷蒙德鎮大約800位居民,同時警告附近旅客及居民暫時不要前往雷蒙德。

BNSF鐵路公司在一份聲明中透露,這列貨運列車共有22節,其中14節載有大量乙醇、玉米糖漿液體及其他有害化學物品。

美國運輸部長皮特(Pete Buttigieg)表示,目前尚未接獲有人員傷亡的通知。雷蒙德消防人員則說,他們已經向火車噴灑了數千加侖的水,目前正在等待殘餘的乙醇燃燒殆盡。

至於火車詳細的出軌原因,待當局進一步調查釐清。

