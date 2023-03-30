日本去年8萬人失蹤　竟有這工作「專門助消失」



▲日本夜逃屋服務，專門「消失」客戶。 （示意圖／達志／美聯社。）

圖文／CTWANT

日本去年約有8萬人失蹤，而人究竟去哪了？在日本有一項充滿風險的危險工作名為「夜逃屋」（yonigeya），工作內容主要幫助人們失蹤。一名工作人員透露，他要隨身攜帶自衛用的公事包，而客戶有9成都是女性。

據《INSIDER》報導，《南華早報》一部紀錄片中談到，這些「被消失」的人中，大多是因為有債務問題以及逃離家暴，或是只是想在一個新地方重新開始。男子岩渕直樹在千葉小鎮的一間不起眼的辦公室工作，他身穿一件俐落黑色西裝接受訪談，他主要幫助受虐婦女和被跟蹤的受害者，從這社會上消失到一個安全地方，這是他的眾多業務之一。







▲岩渕直樹秀他的公事包。 （圖／翻攝自YouTube頻道South China Morning Post。）

岩渕直樹說，這是一項充滿風險和危險的工作，他要隨身帶自衛用的黑色公事包，打開後裡面有一塊盾牌，還有一層盔甲；他還隨身攜帶伸縮警棍，因為要保護自己。岩渕直樹強調，夜間搬家很麻煩，因為他總假設有最壞的狀況發生，他在16年前發現有很多女性面對逃不了的家暴，決定介入幫她們消失，「現在約9成客戶都是女性，1成才是男性。」而日本現在的失蹤人口數，是疫情大流行前的3倍。

其實，《洛杉磯時報》早在2003年就報導，夜逃屋的收費大概在2000到2萬美元間（約新台幣6萬元到60萬元），在某些狀況下，幫助失蹤的人可能要偽裝成擦窗戶的工人或是榻榻米商人，才能躲過追查。

根據2020年BBC報導，一旦他們被蒸發，就很容易保持匿名躲在日本社會中。社會學家中森弘樹說，因為日本很重視隱私，所以失蹤者可以在不被發現的狀況下從ATM提錢，「除非犯罪或其他事故，否則警方不會介入。」中森弘樹強調，失蹤者家屬只能花一大筆錢請私人偵探，或是慢慢等待。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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