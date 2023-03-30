邊長僅10公分！日本高中生成功造超小型人造衛星　10月升空

▲日本預計將把超小型人造衛星送上國際太空站。 （示意圖／達志影像／美聯社，圖為2018年日本成功發射人造衛星「氣息2號」。）

文／中央社



總校區位於日本北海道深川市、以函授教育等為主的「克拉克紀念國際高校」學生成功開發出暱稱大志號（ambitious）的超小型人造衛星Clark sat-1，預計今年10月升空。



克拉克紀念國際高校以克拉克博士（William Smith Clark）的精神作為教育理念，而克拉克博士的名言是「少年要胸懷大志」（Boys, be ambitious）。日本讀賣新聞報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）預計將於今年10月把大志號送上國際太空站（ISS）。



大志號是邊長10公分的立方體，重量約1公斤；立方體5面安裝太陽能光電板。順利發射升空後，將由ISS使用機器手臂投入太空軌道，然後利用所搭載的相機來拍攝地球環境。負責操控這顆超小型人造衛星的單位，將設置在克拉克紀念國際高校位於東京都板橋區的校舍內，並由該校於日本各地校區招募約50名太空研究社學生負責。



在人造衛星開發過程中，這些學生曾獲東京大學等單位協助。該校日前在東京都內舉行記者會，一名隸屬東京校區的高一學生說，希望透過地球真實樣貌，讓更多人知道環境問題的嚴重性。