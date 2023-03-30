亞太軍備競賽加速中　衛報剖析4大衝突熱區「點名台灣」

▲美軍聯合英國、澳洲、日本部隊，在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝Instagram／@indopacom）

記者吳美依／綜合報導

英國《衛報》報導，21世紀以來全球軍事化迅速發展，尤其亞太地區更是顯著成長。根據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）數據，2001～2021年，全球國防支出的亞太地區占比從18%上升至28%，隨著人們對中國的擔憂加劇，也進一步推動該地區軍備競賽。內文盤點4大亞太衝突熱點，包括台灣、南海、朝鮮半島及太平洋島嶼。

《衛報》寫道，對於中國軍事擴張的最大擔憂是它如何與併吞台灣的計畫相關。北京犯台風險達到數十年以來最高，但可能時間點有著不同預測，一些美軍高階將領提出令人警示的迫切日期，包括2023年、2025年及2027年，儘管考慮到美軍可能協防台灣對抗中國攻擊，因此美方評估非常關鍵，但一些分析人士警告，這些數據很可能為了遊說獲得更多資金而經過誇大。

▲習近平以中央軍委主席身份視察部隊。（圖／翻攝解放軍報）

儘管如此，中國軍事擴張規模仍反映出它對台灣的野心。雖然與美國相比，中國國防支出的GDP占比仍然較低，但2023年增加7.2%已達史上最高，五角大廈甚至估計，北京真實軍事支出可能是官方公布數字的2倍。為了回應中國，華府最新國防預算優先強化印太地區軍事存在，國會也批准可能向台灣出售的6.19億美元軍售計畫。

與國防支出增加同等重要的是，它如何影響該區域的軍事力量平衡。2000年，中國是亞太地區第二大國防支出國，到了2021年，國防支出已經比其餘13國總和都還要多。

▲主權爭議的南海地區也是亞太衝突熱點之一。（圖／路透）



《衛報》也提到，朝鮮半島的緊張局勢在南韓引發擁核討論，日本也因為擔憂北韓及日益強硬的中國遠離戰後和平主義。在主權爭議的南海地區，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）採取強硬立場，指責中國船艦的「侵略行動」並且做出重大外交政策轉向，強化與美國及日澳等盟友的國防關係。

在太平洋地區，北京也日益積極尋求擴大影響力，包括去年4月與台灣前邦交國所羅門群島（Solomon Islands）簽署安全協議，允許中國解放軍及軍艦進入該國維護社會秩序。這些行動促使澳洲、紐西蘭及美國進行反思，三國皆採取行動擴大外交努力，其中澳洲與英美也於2021年組成旨在對抗中國軍事擴張的「英美澳三方安全聯盟」（AUKUS）。