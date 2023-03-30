日男消防員兼差「派遣風俗」！專攻情色精油按摩　女顧客瘋迷

▲日本一名男消防員私下到風俗店兼職，被停職1個月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本佐賀縣一名30多歲消防員因沉迷賭博，因此私下到無店面的風俗店兼差，並被派遣到旅館替女客人進行精油情色按摩。為了維繫客戶關係，甚至還會在執勤中，用手機軟體與客人聊天。該名消防員事後遭到舉報，而他最終僅被懲戒停職1個月。

根據《佐賀電視台》報導，該名男性消防員任職於鳥栖市、三養基郡地區消防事務組合，擔任消防市長，然而他卻在2021年11月至2023年3月間，未經許可在無店面的風俗店工作，主要業務為接受風俗店的派遣，到佐賀縣內的旅館替不同女客人精油按摩。

根據日本法律，公務員不可在民營企業工作，然而消防員仍知法犯法，並最少賺取11萬日幣（約新台幣2.5萬元）的收入。消防隊3月14日接到一封匿名舉報稱，有消防員在風俗店工作，經徹查，男子也坦言兼差一事。

他聲稱，是為了想要自由使用金錢，而賺到的薪資全都拿去賭博了。男消防員也坦承，自己曾多次在執勤中，用手機通訊軟體與顧客聯繫。

鳥栖暨三養基地區消防事務組合30日對該名男性消防員祭出懲戒，要求停職1個月，並對其4名上司進行訓戒處分。