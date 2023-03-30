平台無償使用新聞是事實！學界：立法才能平等協商

▲Meta拒絕與台灣媒體的共榮方案。（圖／路透）

記者林育綾／台北報導

數位發展部協助新聞媒體與跨國數位平台Google、Meta，進行兩輪協商會議結束，不過並未達成共識。新聞媒體關注的「新聞有價」並未得到具體回應；而學界表示，國內新聞媒體內容遭Google、Meta無償使用是事實，但共榮方案看不見平等，如今唯有立法，才能要求兩大數位平台正視。

數位發展部在去（2022）年12月和今年3月間，分別安排新聞媒體和跨國平台Google、Meta協商會議，試圖在未立法的情況下，推動「共榮方案」來解決媒體和平台競爭的問題。

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台大新聞研究所教授林照真表示，數發部部長唐鳳已多次說明，「共榮方案」和「立法」並不會互相排斥，但如今Meta已拒絕共榮，他們的理由是，Facebook並未主動在網路上獲取來自新聞發佈商的內容或連結；另對於Meta而言，來自傳統新聞發布商的新聞內容價值有限且正持續下降，其中在Facebook的動態消息看到的貼文中，只有不到3％是含有新聞連結的貼文。

而Google的方案也僅止於一年1億的轉型費用，林照真認為這樣的預算，實在談不上「共榮」。此外Google的共榮方案並未回應「新聞有價」的問題，應該要好好面對立法問題了。

政大法律系特聘教授王立達也表示，媒體與平台議價，是為了解決媒體報導帶給社會大眾各種資訊，且在民主社會中發揮監督政府的功能，但是今日卻因為廣告流失，無法支應正常報導產製成本而產生的公共財（public goods）的問題。

▲政大法律系特聘教授王立達說明媒體議價解決公共財問題。（圖／王立達提供）



他指出，數位平台正是當今媒體報導帶來廣告收益的最大獲利者，其收入理應回饋新聞媒體，持續負擔新聞產製成本，才是可長久的公平經營之道。如果只提供短期資金，實在輕忽了數位平台高額獲利的同時，對公眾及媒體所必須擔負的嚴肅責任。

成功大學法律系教授許曉芬也說，共榮方案還規定每集團、每一年度，申請一個計畫為限，並無法對應平台透過張貼新聞媒體產製的標題與圖片而帶來的間接獲利。共榮方案的性質，究竟是在回應新聞媒體對於內容產製的付出，還是協助鼓勵數位轉型的補貼？而共榮方案如何維持客觀、公平、透明、不歧視的分配，還有繼續觀察的空間。

新聞媒體和Google的第二輪協商中，主要討論3月8日Google提出「3年3億台幣」的共榮方案。學者轉述指出，國內多名參與協商的與會代表，不斷在會中提出各項質疑，包括：媒體和平台之所以協商對話，在於媒體內容產製成本太高，反觀跨國平台則用無價的方式，獲得巨大的利潤。國內媒體應如何得到新聞有價的對應，這才是問題的核心，而目前Google並未回應「新聞有價」這件事情。

學者也轉述媒體代表的分享，由於演算法一再改變，媒體能得到的分潤微乎其微，這才是最嚴重的問題。還有媒體提到，台灣媒體是有品牌的新聞內容，卻無法在Google創造的世界變現，只能靠流量變現。另也有人說，媒體在數位轉型已經投入不少人力及物力，現在想要做的事，是全世界都認同的台灣優質媒體與跨國平台業者共榮互惠，這不是由上而下，500萬、1千萬即可完成的。

林照真也表示，Google在2022年營收超過1千6百多億美金，Meta在2022年營收也有1千1百多億，已經是全球最大的兩家廣告公司；但「新聞有價」的問題並未獲得兩大平台重視，接下來唯有立法才能平等議價協商。

目前已有立委張廖萬堅、林楚茵完成連署並提出立法草案，已經通過一讀，交付交通委員會討論，期望數發部能提出行政院版本草案，立法解決媒體和平台問題。