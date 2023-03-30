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南韓首公開北韓人權調查！孕婦手比「金日成肖像」　慘遭公開槍殺亡

▲▼北韓人權環境日益惡劣，許多脫北者坦言曾目睹多起「公開處刑」的案例。圖為今年3月的平壤。（圖／CFP）

▲北韓人權環境日益惡劣，許多脫北者坦言曾目睹多起「公開處刑」的案例。圖為今年3月的平壤。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）是全球人權環境最為惡劣的國家之一，南韓從2016年起通過《北韓人權法》後，雖然2018年起每年皆發行「北韓人權報告書」，但今年卻是首度向一般民眾公開，內容收錄508名脫北者的證詞，其中談到許多民眾只因收看南韓影視作品、甚至是用手指金日成的肖像，便立刻遭到當局公開處刑槍殺。

根據《韓聯社》，南韓統一部預計明（31）日將發行「2023北韓人權報告書」，並首度對外公開。過去南韓政府雖然從2018年起每年刊登發行，卻因為擔心脫北者個人情資遭曝光、人身安全受到威脅，或是招致北韓抗議，因此選擇不對外公開；今年起，為了對外宣傳北韓惡劣的人權環境，才選擇首度對外公開。

「2023北韓人權報告書」約有450頁，分成4個章節討論北韓民眾在公民政治、經濟社會、文化等領域的權力遭到打壓，以及談到社會弱勢階層、政治犯收容所、南韓國軍戰俘、遭綁架至北韓的民眾、離散家庭（指因韓戰而被迫分開的家庭）等。

報告書開頭便提到，在北韓仍存在著生命慘遭公權力剝奪的案例，尤其是許多脫北者從過去以來便持續表示，北韓境內盛行「公開處刑（死刑）」，包括犯下殺人等重罪者會被判死，然而就連毒品交易、收看或散播南韓影視作品，甚至只因信仰宗教或迷信者，也難逃被北韓公開處刑槍殺的命運。

例如，2015年在元山市6名年約16、17歲的青少年只因收看南韓影劇作品、吸食鴉片等理由，便被判處死刑，之後立刻被當局槍殺；2017年，北韓境內瘋傳一段某個有6個月身孕的孕婦在家裡跳舞的影片，然而她卻因為以手指比金日成的肖像畫而被當局認為「有問題」，最後慘遭公開處刑。

▲▼隨著東北亞局勢緊張，北韓高達140萬名大學生或青年表示從軍意願。（圖／CFP）

▲隨著東北亞局勢緊張，北韓高達140萬名大學生或青年表示從軍意願。（圖／CFP）

另外，報告書也提到北韓境內實施的糧食配給制度失靈，導致民眾只能靠私下的經濟活動來想辦法獲取食糧；也有因無償治療制度失靈，導致病患甚至還得向醫師獻上現金等賄賂。

至於女性的人權更時常遭到踐踏，一般女性在家庭、校園、軍隊、監獄等環境下經常被各種暴力對待，而南韓戰俘、被綁架至北韓者、離散家庭等必須時常被當局監控和歧視，人權嚴重遭到侵害。

南韓統一部統計，報告書內所採信脫北者的證實，女性為53%、男性為47%，而20至29歲年齡層受訪者比率（31.1%）最高，至於受訪者在北韓的居住地高達半數以上來自與中國接壤的兩江道（59.1%）、咸鏡北道為17.3%、平壤市則為10.8%。

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