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南韓前總統全斗煥孫子獲釋抵達光州　明向五一八罹難者遺屬道歉

▲▼南韓前總統全斗煥的孫子全宇元29日晚間7時55分從首爾麻浦警察署獲釋。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓前總統全斗煥的孫子全宇元29日晚間7時55分從首爾麻浦警察署獲釋。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓已故前總統全斗煥的孫子、全在庸的次子全宇元（전우원，音譯）才27歲，他28日從美國搭機抵達南韓，便因吸毒嫌疑而被警方逮捕，經過毒品尿液與毛髮檢驗，昨（29）日晚間終於獲釋，他向現場媒體表示，檢測結果為陰性。隨後，全宇元搭車南下光州，預計明（31）日向五一八光州民主運動罹難者與家屬正式道歉。

根據《韓聯社》，全宇元3月中旬在直播時曾稱爺爺全斗煥為「屠殺者」，認為全斗煥根本不是保家衛國的英雄，他在美國紐約住處曾因直播時當眾吸毒，而被當地警方緊急送醫急救，28日從仁川國際機場入境後，旋即被警方逮捕移送至首爾地方警察廳，29日晚間7時55分獲釋後接受現場媒體採訪。

▲▼全宇元29日晚間從麻浦警察署獲釋後，勞工運動家全泰壹的胞弟全泰三向其加油打氣。22歲的全泰壹曾於1970年在首爾東大門持勞動法自焚身亡。（圖／達志影像／newscom）

▲全宇元29日晚間從麻浦警察署獲釋後，勞工運動家全泰壹的胞弟全泰三向其加油打氣。22歲的全泰壹曾於1970年在首爾東大門持勞動法自焚身亡。（圖／達志影像／newscom）

針對現場記者提問，他透露毒品反應檢測為陰性，至於更加詳細的檢測結果，須等待將檢體送往國立科學搜查研究院。

隨後，全宇元搭上電視台SBS製作團隊的專車從首爾南下，並於30日凌晨0時40分抵達位於光州廣域市西區的某間飯店。他表示，「出生後第一次來到光州，之前總是帶著恐懼、自私的心理，對於來到光州這個地方非常逃避。許多人以天使般的胸襟歡迎我，讓我非常感謝。」

對於向五一八事件罹難者與遺屬致歉一事，全宇元表示，「這是非常有意義的機會，我想竭盡所能傾聽受害者、因此受傷的所有人的痛苦，請求他們的寬恕。他們因為包括我在內的家人，至今為止仍承受著痛苦、心懷怨懟。我晚了一步來到這裡，在此我真心誠意道歉，未來將會更努力反省罪過。」

全宇元預計31日與五一八事件遺屬、相關公民團體等安排見面。

▲▼全宇元30日凌晨抵達光州下榻飯店。（圖／達志影像／newscom）

▲▼全宇元30日凌晨抵達光州下榻飯店。（圖／達志影像／newscom）

▲▼全宇元30日凌晨抵達光州下榻飯店。（圖／達志影像／newscom）

五一八紀念財團常任理事曹振泰（조진태，音譯）今（30）日上午接受CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》電訪時發表看法，「當看見全斗煥的孫子代替已故的爺爺向世人道歉時，我內心實在是百感交集。雖然全斗煥毫無一句道歉便離開人世，但我深信全斗煥的罪過不會被掩蓋，且會受到歷史審判。」

曹振泰感嘆道，「雖然深感遺憾，但我深刻體會到，犯罪者（指全斗煥）的後代不得不承受沉重的罪過。」

►南韓前總統全斗煥孫子返國！一落地「遭警逮捕」　曾在直播嗑藥

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