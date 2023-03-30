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孟加拉記者報導「物價飆漲」被抓恐關14年　政府：不實新聞

▲▼孟加拉記者沙姆斯遭控報導不實新聞。（圖／翻攝自YouTube／Prothom Alo）

▲孟加拉記者沙姆斯因報導國內物價飆漲，遭便衣警察至家中將他逮捕。（圖／翻攝自YouTube／Prothom Alo）

實習記者任庭儀／編譯

孟加拉報社記者沙姆斯（Shamsuzzaman Shams）因報導國內物價上漲相關新聞，29日凌晨被便衣警察從家中帶走。當局稱，這名記者刻意散播「虛假新聞」，依據《數位安全法》將他逮捕，並求處14年有期徒刑。據悉，孟加拉政府曾於今年1月大量封鎖國內新聞網站，媒體言論自由持續被打壓引發各界擔憂。

孟加拉「黎明日報」（Prothom Alo）指出，該報社所屬記者沙姆斯29日凌晨4時左右，遭便衣警察至家中將他逮捕。內政部長可汗（Asaduzzaman Khan）表示，沙姆斯因報導「虛假新聞」已被警方逮捕起訴，如果未來再有同樣事情發生，他會再次入獄。

另據法新社，沙姆斯於26日發表一篇報導，文中引用民眾批評國內不斷上漲的物價，「如果吃不起飯，要獨立有什麼用？我們要吃得起魚、肉和米飯。」執政黨認為，沙姆斯刻意散播不實新聞抹黑政府形象，根據《數位安全法》向法院求處最高14年有期徒刑。

今年1月，孟加拉下令封鎖191個發布「反國家」新聞的網站，並指控這些網站在公眾中製造混亂。孟加拉智庫數據顯示，自2018年頒布《數位安全法》以來，已有3000人受到指控，其中包括280名記者。

無國界記者組織2022年發布世界新聞自由指數排名，孟加拉在180個國家中排名第162位，低於俄羅斯（155名）和阿富汗（156名）。

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