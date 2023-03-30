印太美軍戒備！蔡英文將見麥卡錫　華郵：中國恐展現更大軍力

▲總統蔡英文出訪過境美國紐約。圖為3月29日蔡英文步出紐約下榻飯店。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

總統蔡英文出訪過境美國紐約和洛杉磯，計畫與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）見面。華盛頓郵報指出，麥卡錫將成為在美國領土會見台灣領導人的最高級別美國官員，拜登政府正準備應對來自中方的抨擊，印太美軍提高戒備。

報導指出，中國政府的反應可能是嚴厲反對或是對麥卡錫等美國官員祭出制裁，甚至有可能是軍事力量的展現，與時任眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年8月訪台後朝台灣周邊海域發射飛彈的場面相當，或甚至超越。

美國一名高階官員透露，依據情報界評估，北京政府可能認為蔡英文與麥卡錫的會面，不像之前與裴洛西會晤那樣挑釁，將克制過激反應，但其實是美國政府官員不知道北京會對蔡英文的美國行作何反應。專家認定，此種不確定性凸顯局勢不穩定性。

官員也透露，在與蔡英文、麥卡錫會面之前，印太地區的美國軍事人員提高戒備，監控攔截情報，並把相關資訊提供給高層。美軍印太司令部發言人芮恩茲（Kyle Raines）表示，美國印太司令部聯合情報行動中心最近一次提高戒備為裴洛西訪台期間，這次一得知蔡英文可能得知前往美國就實施類似計畫，「我們隨時準備好，將根據需要進行調整」。

蔡英文此次出訪中美洲邦交國瓜地馬拉與貝里斯，在去程與回程分別過境美國紐約和洛杉磯。依據行程，蔡英文29日飛抵紐約，將於30日晚間在華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）主辦的活動發表談話；在返台途中，她4月5日將在加州停留，計畫在雷根總統圖書館與麥卡錫見面。