就在身後！警察開窗抓人一臉困惑　逃犯躲屋頂超淡定

▲利卡當時爬到窗外，躲在屋頂上，想逃過警方追捕。（圖／翻攝自Crown Prosecution Service）

記者詹雅婷／綜合報導

英國近期一張「警察抓人」的照片受到關注，只見員警推開窗戶四處張望，表情看起來一頭霧水，然而正在追捕的逃犯就躲在警察的身後，對方雙腳踩在屋頂窗戶的窗框上，兩人之間的距離超級近。

綜合BBC、每日郵報報導，這起事件發生在今年2月，鎖匠前往這棟建築物換鎖時感到不對勁，發現屋內疑似有大麻裝置，決定報警處理。警方獲報後到場進行搜索，除了找到大麻，也發現有人居住的跡象，於是展開追捕。

32歲阿爾巴尼亞籍男子利卡（Etmond Lika）當時也在現場，爬到窗外躲在屋頂上，企圖藉此逃過警方的追捕，不過最終仍落網，坦承參與種植大麻。如今他被判入獄2年4個月。

不過警方當時追捕利卡的一張照片受到關注，當時利卡就躲在屋頂窗戶的窗框上，而警方則是把頭探出窗外張望，似乎沒發現利卡其實就在身後，兩人距離非常近。

報導指出，利卡在英國無犯罪前科，去年9月乘船渡過英吉利海峽來到英國，出於經濟因素離開阿爾巴尼亞，想獲得更好的工作機會。利卡辯護律師比斯利（Olivia Beesley）說，利卡收取每日100英鎊（約新台幣）的費用住在這處房子，「他想要工作，但他現在已經知道應該透過正常管道尋求工作。」