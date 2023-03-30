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亂放生！小金魚「暴風成長」變巨無霸　瘋狂繁殖害慘加拿大生態

▲▼加拿大安大略省及英屬哥倫比亞省（卑詩省）飽受外來種金魚的困擾。（圖／翻攝加拿大漁業及海洋部）

▲加拿大飽受外來種金魚的困擾。（圖／翻攝加拿大漁業及海洋部，下同。）

記者吳美依／綜合報導

加拿大安大略省及英屬哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）出現生態危機，寵物金魚被放生到野外水域後，竟然「暴風成長」變成巨無霸，牠們的繁殖能力強大又快速，已經嚴重危害環境與本土物種，被媒體形容是「黑幫份子」一般的入侵性外來種。

綜合外媒報導，金魚繁殖速度驚人，在夏季的溫暖水中，雌性可以產卵三次，每次排出多達5萬顆卵。湯普森河大學自然資源科學系副教授海斯（Brian Heise）指出，雌性金魚能夠進行「雌核發育」（gynogenesis），即使卵子未受精，也能從其他魚類身上獲得精子，藉此繁衍後代。

▲▼加拿大安大略省及英屬哥倫比亞省（卑詩省）飽受外來種金魚的困擾。（圖／翻攝加拿大漁業及海洋部）

事實上，加拿大官員多年來都呼籲民眾切勿把金魚冲入馬桶、放生到公共水域，在英屬哥倫比亞省特勒斯（Terrace）、昆乃爾（Quesnel）、威士拿（Whistler）等地區的湖泊，此危機已經存在20多年。

加拿大漁業及海洋部表示，金魚被放生後，可能隨著流域進入更大水體，但牠們會攜帶各種疾病，撕咬水生植物為食，導致水變得很混濁，變得具侵略性，吃掉原生物種的卵，「這意味著我們本土物種的陽光及食物都更少了」，甚至增加有毒藻類大量繁殖的風險，對於環境造成毀滅性破壞，即使在死亡後也是如此。

▲▼加拿大安大略省及英屬哥倫比亞省（卑詩省）飽受外來種金魚的困擾。（圖／翻攝加拿大漁業及海洋部）

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