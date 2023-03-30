南韓總統辦公室掛保證：「絕不進口」日本福島核災漁產

▲尹錫悅、岸田文雄在煉瓦亭享用蛋包飯「續攤」，外傳岸田曾要求南韓開放進口福島漁產品。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅16日前往東京和日本首相岸田文雄進行會談時，日媒透露岸田曾在會議上要求尹錫悅，表示南韓應該重新開放福島8縣漁產品，當時南韓府方針對上述爭議選擇不承認、不否認。今（30）日，南韓總統辦公室總算傳達明確立場，表示絕對不會讓福島漁產品進到南韓國內。

根據《韓聯社》，南韓總統辦公室30日上午以發言人名義向各媒體發佈新聞稿，表示在進口日本漁產品相關議題上，政府顧及全國民眾健康安全的立場從未改變，「未來絕對不會讓福島漁產品進口至國內」。

日媒《產經新聞》曾於20日報導指出，尹錫悅16日在首相官邸與岸田文雄紀行會談時，就被岸田要求南韓應該重新開放福島縣周遭共8縣的漁產品，同時南韓也應履行日本安倍晉三政府2015年與南韓朴槿惠政府簽訂的日韓慰安婦協議。

據悉，自從日本2011年爆發311大地震後，南韓政府便全面禁止進口來自福島縣、茨城縣、群馬縣、宮城縣、岩手縣、栃木縣、千葉縣、青森縣的所有種類的漁產品；至於在農作物上，則禁止進口福島縣產稻米和菇類，以及來自14個縣、共27個品項的農作物。

▲南韓環保人士去年5月20日在日本駐韓大使館附近抗議，要求日本政府撤回排放福島核電廠廢水的決定。（圖／達志影像／美聯社）

不過在東京電力公司福島第一核電廠核廢水排放議題上，尹錫悅的態度軟化許多。根據日媒《共同社》引述消息人士說法，尹錫悅接見前日相菅義偉，曾向在場的菅義偉和日韓議員聯盟會長額賀福志郎表示，會就福島核電廠核廢水排放議題，徵求南韓民眾的諒解；額賀福志郎也要求尹錫悅，希望南韓能開放福島漁產品進口。

日本政府預計今年春季、夏季起，便會開始向大海排放福島核電廠核廢水。

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