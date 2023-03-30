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俄女醫慘淪性奴！參戰被當戰地妻子　同袍逼玩換妻「不同意就槍殺」

▲▼俄羅斯女兵。（圖／CFP）

▲俄軍一名隨行女醫爆料，她在烏克蘭前線服務時，竟被同袍當成性奴。圖為俄羅斯的女兵。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯女醫瑪格麗塔（Margarita）最近爆料，她在烏克蘭前線服務時，被上校指派為「戰地妻子」，每天不止要煮飯打掃，還被迫成為性奴，取悅男性軍官。

據《每日郵報》報導，美國自由歐洲電台和自由電台最近採訪了「告密者」瑪格麗塔，描述了她在烏克蘭前線的痛苦經歷。這名單親媽媽表示，她自2011年離開軍隊後，為了養家糊口，於俄羅斯發動特別軍事行動時再次投入前線，擔任隨軍醫護人員。

瑪格麗塔加入下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）訓練營後，她的頂頭上司指派她成為「戰地妻子」，負責處理部隊軍官的用餐和清潔，同時還必須協助解決軍官們的性需求。瑪格麗塔拒絕上司要求後，她在部隊的生活變得十分困難。

當其他人睡在帳篷和房內時，瑪格麗塔被迫睡在野外長達一個月，甚至還不時會被毆打。瑪格麗塔指出，她所在的排共有7名女性，她們都受到了指揮官的性剝削，「我們加入軍隊前並不知道自己會面臨什麼，但當我們搞清楚狀況時，已經不能回頭了」。

瑪格麗塔透露，她曾在現場看到一名軍官槍殺其中一名「戰地妻子」；這名軍官隨後還朝自己的手開槍，謊稱自己是為了保護女子免受烏克蘭人襲擊才開的槍。另外，瑪格麗塔也曾見證另一名女子在軍官之間被「轉來轉去」，過著慘不忍睹的生活。

她指出，有部分女性接受了軍官們的安排，因為她們認為這比被強迫上前線要好，「當然也有人想要逃，卻因為害怕被槍殺而遲遲沒有付諸行動」。瑪格麗塔坦言，這段經歷讓她嚴重受創，長期遭受恐慌症的折磨，因此她目前正在接受治療和服用抗抑鬱藥。

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