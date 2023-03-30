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與蔡英文會面？捷克總統重申意願：可能在國際會議

▲▼ 捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲捷克總統帕維爾（Petr Pavel）。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者林育立柏林29日專電

捷克總統帕維爾昨天重申與總統蔡英文見面的意願，表示兩人可以在國際會議場邊非正式會談，不過目前沒有訪台規劃。

帕維爾（Petr Pavel）今年初甫當選總統就與蔡總統通話，成為歐洲第一位與蔡總統通話的領袖，並主動表示期待與蔡總統見面，受到台灣和歐洲政壇關注。

捷克新聞社（CTK）報導，帕維爾28日在東部一所高中接受學生提問時表示，他目前沒有訪台規劃，因為在中國眼中一國元首出訪台灣與參、眾議院議長訪台性質不同，將招致中國更負面的反應，對經貿關係和捷克企業造成傷害。

儘管如此，帕維爾說，沒有什麼可阻止他與蔡總統進行非正式會談，例如在高層出席的國際會議場邊會晤。

帕維爾還舉立陶宛遭中國報復的例子，坦言捷克支持台灣可能導致捷克商品無法出口到中國，「有這樣的風險」。

不過，他表示，捷克政治人物遵守「一個中國政策」，不會質疑中國領土的完整，「我們不挑戰他們的政策，但保留與他人發展關係的權利」。

短影音應用程式TikTok近來因資訊安全問題在歐美各國引起爭議，帕維爾同意美國的看法，認為TikTok有安全風險。

他說，中國立法規定所有企業必須將數據交給政府，想像一下中國是什麼樣的政權，正按自己的規範主宰世界，對任何來自中國的平台都應該小心。

帕維爾3月初接受德國「時代週報」（Die Zeit）訪問時表示期待與蔡總統會面，不過不一定會在正式拜訪的框架。

他說，捷克「一中政策」的主要內涵是確保台海和平，捷克相信台灣保有民主不僅符合台灣人、也符合捷克的利益。

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