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比太陽大300億倍！　新發現「巨無霸黑洞」

▲黑洞示意圖。（圖／路透社）

▲最新發現的超大質量黑洞，是史上最大之一。（示意圖與本文無關／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國大學利用新技術發現一個巨無霸質量的黑洞，是目前發現到的最大的黑洞之一。該項研究由英國皇家天文學會發表，數據指出黑洞質量是太陽的300億倍之多，這樣的大小相當罕見。

CNN報導，研究團隊由英國杜倫大學主導，他們利用重力透鏡（ gravitational lensing）將附近的星系作為巨大的放大鏡，以放大更遠的星體，此舉讓他們能夠仔細觀察距地球數億光年遠的黑洞，是如何彎曲光線的。

團隊透過哈伯天文望遠鏡捕捉到的畫面，再經由超級電腦模擬成像，雙重確認新發現的黑洞質量大小。學會指出，這是第一次用重力透鏡發現的黑洞，團隊模擬光在宇宙中傳遞數十萬次的結果。

研究主要作者奈丁格爾（James Nightingale）是杜倫大學物理系宇宙觀測學家，他說此次發現的黑洞質量大小約是太陽的300億倍，不僅是發現過最大的黑洞之一，質量大小還位於人們透過理論推導出可能存在的上限值，「所以這是一個非常令人興奮的發現」。

奈丁格爾表示，目前人類知道存在的黑洞大部分都處於活躍狀態，大質量吸入周圍的星體，使得溫度加高並以X光或其他輻射光線的方式散發出能量。他說重力透鏡技術能讓人們轉而觀察非活躍狀態的黑洞，這個方法能讓人們偵測到更多我們星系以外的黑洞，並且揭露這些星體是如何在更遠的宇宙時代中進化的。

這項研究可以追溯至2004年，當時杜倫大學天文學家艾吉（Alastair Edge）透過重力透鏡研究巡天圖像時，發現一個巨大的弧線。如今團隊重新進行該項研究，並在NASA哈伯望遠鏡與「DiRAC COSMA8」超級電腦的幫助下完成。

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