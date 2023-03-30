特斯拉3款新Model 3曝光！　售價131萬起





▲特斯拉2023款的Model 3預計今年上市。（圖／翻攝IT之家）

記者張靖榕／綜合外電報導

特斯拉2023款的Model 3外型、續航力等數據曝光，在美國環境保護署（EPA）上已能看見。根據數據顯示，續航力基本上與2022款保持一致。

IT之家報導，2023款Model 3主要分3個版本，標準續航後輪驅動版（RWD）、全輪驅動長續航版（AWD），以及高性能版。

數據顯示RWD版搭載18吋輪胎可跑438公里、19吋輪胎則跑430公里；AWD版18吋輪胎576公里、19吋輪胎537公里；高性能版標配20吋輪胎，續航507公里。

不過儘管已出現在美國環境保護署官方，AWD長續航版本目前仍無法在特斯拉官網訂購，該版本可能在現有庫存中。AWD去年因需求過高已停止訂購，特斯拉官方表示，2023版預計今年上市，但並未公布確切時間。

3個版本的新車中，RWD版是唯一後輪驅動版本，也是唯一採用中國寧德時代方型電池─磷酸鐵鋰電池的版本，因為該版本採用寧德時代進口電池而非本地生產，因此將取消享受全部聯邦稅收抵免的資格，在美國市場競爭力將大幅降低。2023款特斯拉Model 3在美價格42990美元（約新台幣131萬元）起跳。