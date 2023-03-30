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夫妻戶外夜洗鴛鴦浴「突遭巴頭」　手電筒一照竟是山獅秒尖叫

山獅。（圖／CC0圖庫）

▲夫妻洗鴛鴦浴「突然遭巴頭」，手電筒一照竟是山獅，嚇到尖叫狂潑水。（示意圖／CC0圖庫）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一對夫妻18日前往科羅拉多州（Colorado）渡假，在當地一間出租木屋的戶外浴缸洗鴛鴦浴時，丈夫的頭部突然遭一支利爪抓住，妻子嚇得拿起手電筒一照，才發現利爪的主人竟是一頭山獅，所幸夫妻2人合力成功把山獅趕跑，丈夫頭部只有輕微傷痕，沒有生命危險。

根據美國CNN報導，科羅拉多州公園及野生動物管理局（Colorado Parks and Wildlife）表示，被抓傷的受害者18日前往納斯羅普一間位在森林中的出租木屋渡假，當天晚上與妻子在戶外浴缸泡澡放鬆時，受害者突然感覺到「有不知名的東西」狠狠抓住了他的頭部。

受害者的妻子聽見老公求救後，趕緊拿起旁邊的手電筒照射，才發現是一頭山獅抓住了老公的頭部，兩人開始一邊尖叫一邊朝山獅狂潑熱水，所幸最後成功將山獅嚇跑，2人也趁隙逃回出租木屋內，並打電話給出租木屋的負責人說明情況，由於負責人恰好是管理局的僱員，負責人也通知管理局人員一起前往處理。

負責人與管理局人員趕到後，發現男子只有輕微抓傷，拒絕送醫接受治療。管理局官員謝波德（Sean Shepherd）表示，「我們認為美洲獅很可能在黑暗中看到，男子的頭在地面上移動，但沒有認出是泡在熱水浴缸裡的人類」、「夫婦製造噪音並用光線照射山獅，是驅趕山獅的正確做法」。

管理局在襲擊事件發生後，馬上派人在該林區周邊搜索，不過截至3月29日都沒有發現，目前已在該木屋外設置陷阱，並張貼告示提醒民眾注意。根據管理局統計，科州全境的山獅大約有3千至7千隻，這次是科州今年首次傳出有山獅攻擊人類，該州自1990年至今總共發生24起山獅攻擊人類致傷事件。

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