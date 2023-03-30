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澤倫斯基邀習近平訪烏　美支持設特別法庭審判俄

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）邀習近平訪烏。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

烏克蘭總統澤倫斯基接受外媒專訪表示，已準備好在烏克蘭與習近平會面，希望習近平能造訪烏克蘭；另外，美國支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭。

●美聯社：澤倫斯基邀請習近平訪問烏克蘭
 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）已經邀請中國國家主席習近平訪問烏克蘭。

根據路透社，澤倫斯基告訴美聯社：「我們已準備好在這裡與他見面。」

自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，習近平一直沒有與澤倫斯基談過話，但中國上個月發布「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，這一份中方的立場文件共有12項。

習近平上週在莫斯科進行國是訪問時與他「親愛的朋友」俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）討論俄烏衝突，但會談沒有顯示在如何結束戰爭議題上有進展。

●美國支持設立特別國際法庭 對俄侵烏進行審判
 美國28日支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭，推動自二戰結束以來首次起訴這一罪行的舉措。

法新社報導，歐洲聯盟已經支持設立特別法庭。這一特別法庭可能會對俄羅斯總統普丁提出新指控，這將是繼國際刑事法院（International Criminal Court）指控普丁犯下戰爭罪嫌發出逮捕令後的最新法律舉措。

美國國務院表示，美國將與盟邦合作，就俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭的行為設立「侵略罪特別法庭」。

▲▼烏軍駕駛坦克出現在前線城鎮布格列達爾。（圖／路透）

▲烏軍反攻聲勢日益高漲。（圖／路透）

●烏打擊深入前線後方俄占區 反攻聲勢日益高漲
 烏克蘭29日的攻勢深入前線後方，攻擊俄羅斯占領區城鎮梅利托波爾一個鐵路機廠，造成當地停電。俄軍因冬季攻勢失利而兵疲馬困，越來越多人認為基輔反攻號角即將響起。

路透社報導，未經查證的網路圖像顯示，爆炸點亮梅利托波爾（Melitopol）夜空，可以看到飛行尾跡，當地是札波羅熱（Zaporizhzhia）占領區政府所在。札波羅熱是俄羅斯聲稱已經兼併的5個烏克蘭州之一。

流亡的烏克蘭鎮長證實當地發生爆炸。國營俄羅斯塔斯社（TASS）引述莫斯科扶植官員報導，一個鐵路機廠遭到摧毀，梅利托波爾鎮和鄰近村落停電。

●美未發現俄戰術核武移往白俄 斥普丁言論危險
 在俄羅斯總統普丁自稱正將戰術核武調動到白俄羅斯以運用在俄烏戰爭後，數天來美國並未發現有跡象顯示，他已著手採取這種作法。美國總統拜登抨擊普丁，這是「危險」言論。

路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）在談到普丁這項聲明時說，「我們儘量留心觀察此事，尚未發現普丁有任何他誓言採取的行動」。

「我們尚未發現有任何跡象顯示，普丁傾向、已著手或指示準備在烏克蘭動用戰術核武。」

法新社報導，拜登在白宮對記者說，「這是一種危險的言論，令人憂心」。

●網攻烏克蘭不成 俄矛頭轉向挺烏盟邦
 美國和法國分析家指出，俄羅斯對烏克蘭發動的網路戰大多失敗，目前攻擊矛頭日益指向烏克蘭的歐洲盟邦。

法新社報導，法國國防承包商泰雷斯集團（Thales）29日提出報告說，俄羅斯現正以網路武器攻擊波蘭以及北歐和波羅的海沿岸各國，以製造分歧並散播反戰訊息。

微軟公司（Microsoft）本月稍早提出威脅評估報告指出，俄國今年頭6週對歐洲至少17國發動了網攻。

泰雷斯和微軟都指出，俄羅斯在去年入侵烏克蘭的同時，也對烏克蘭發動普遍網攻，但遭擊退。

泰雷斯網路防禦技術總監馮塔連斯基（Ivan Fontarensky）告訴記者，「網路戰並未形成俄方所希望的致命打擊」，彰顯烏克蘭防務的韌性。

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