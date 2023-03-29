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美國支持設立特別國際法庭　對俄侵烏進行審判

▲▼普丁出席在莫斯科舉行的總檢察長委員會會議。（圖／路透）

▲美國國務院表示，美國將與盟邦合作，就俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭的行為設立「侵略罪特別法庭」。（圖／路透）

文／中央社

美國今天支持設立專門用於審判俄羅斯「侵略」烏克蘭行為的特別國際法庭，推動自二戰結束以來首次起訴這一罪行的舉措。

法新社報導，歐洲聯盟已經支持設立特別法庭。這一特別法庭可能會對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）提出新指控，這將是繼國際刑事法院（International Criminal Court）指控普丁犯下戰爭罪嫌發出逮捕令後的最新法律舉措。

美國國務院表示，美國將與盟邦合作，就俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭的行為設立「侵略罪特別法庭」。

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）告訴記者：「我們預期這樣一個法庭將深得國際支持，尤其是來自我們在歐洲的合作夥伴支持。」

美國國務院全球刑事司法辦公室無任所大使范夏克（Beth Van Schaack）表示，美國希望法庭擁有國際人員和資源。

她昨天在美國天主教大學（Catholic University of America）演講時說，國際要素「將為建立新法庭提供最清晰的途徑，並擴大我們實現有意義的問責制的機會」。

她說，美國「致力於」與其他國家合作，為這樣一個法庭提供資源，用以「對在烏克蘭犯下的國際罪行實現全面問責」。

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