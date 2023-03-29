美國指定！BLACKPINK「合體女神卡卡」國宴演出　韓高官協調疏失請辭

▲南韓女子天團BLACKPINK外傳受美國第一夫人吉爾女士邀請，將於4月在白宮晚宴與Lady Gaga共同表演。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓人氣偶像女團BLACKPINK紅透半邊天，先前在高雄世運舉辦演唱會時更引發全民搶票熱潮。今年適逢美韓建交30周年，南韓總統尹錫悅4月將受邀訪美，參加由美國總統拜登主辦的晚宴，消息指出美方提議BLACKPINK參加晚宴，和美國知名女歌手Lady Gaga共同演唱，然而協調過程發生問題，最後南韓國家安保室長金聖翰請辭，以示負責。

根據韓媒《朝鮮日報》獨家報導，今年適逢美韓建交30周年，尹錫悅與其妻子金建希4月將以「國賓」的身份前往華府進行國是訪問（State visit），這是南韓總統12年來再度以國賓身份受邀訪美，為此拜登夫婦將在白宮設晚宴款待，屆時不僅政界人士出席，財經、藝術文化等共300多名美韓各界人士將一同出席此次盛宴。

為了紀念美韓建交30周年的情誼，美國第一夫人吉爾•拜登（Jill Biden）特別提議，白宮晚宴上應該邀請K-POP女團BLACKPINK、以及美國女歌手Lady Gaga在現場共同合作演出，以此吸引全世界的目光，因此美國與南韓目前正針對此方案進行協商。

先前在Lady Gaga第6張專輯收錄歌曲《Sour Candy》，曾邀BLACKPINK共同演唱。外交消息人士透露，BLACKPINK、Lady Gaga會收聽對方的歌曲，彼此互為粉絲，也因此美國白宮與南韓總統辦公室正針對吉爾女士的提議進行協商。

另外，美國人所熟悉的韓國電影《寄生上流》、《夢想之地》（Minari）、韓劇《魷魚遊戲》的部份主要演員也被傳出登上美國邀請參加晚宴的嘉賓名單。

▲南韓國家安保室長金聖翰請辭獲准。（圖／CFP）

然而，在協商BLACKPINK、Lady Gaga在白宮晚宴共同演出的過程中，南韓國家安保室長金聖翰卻傳出犯下致命過錯，竟然未能即時向尹錫悅報匯報美方提議邀請BLACKPINK出席表演之事，導致程序差點出現疏失，在最近幾天南韓媒體傳出尹錫悅可能在訪美前撤換撤換國家安保室長之際，金聖翰先行請辭獲准，以示負責。

金聖翰計畫，請辭國家安保室長獲准後，未來將重返高麗大學國際學院擔任教授。

根據《韓聯社》，尹錫悅批准金聖翰的請辭，並指定現任南韓駐美國大使趙太庸回鍋擔任國家安保室長一職。南韓總統辦公室關係人士表示，之後將在短期內指定新任南韓駐美大使人選，並徵求派駐國同意（Agrément）。

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