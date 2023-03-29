日媒：英國加入CPTPP有譜　訂7月簽署文件

▲一旦英國順利加入CPTPP，將成為CPTPP中僅次於日本的第2大經濟體。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社東京29日綜合外電報導

日媒報導，今天得知日本及澳洲等跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成員國，近期將大致同意英國入會，預計7月簽署相關文件。若一切順利，英國將成為CPTPP第12個成員國。

日本時事通信社、富士新聞網、TBS電視台報導，已知CPTPP各成員國最快將在3月底前，大致同意英國入會。一旦英國順利加入CPTPP，將成為CPTPP中僅次於日本的第2大經濟體。

CPTPP成員國與英國的部長等人士，預計今年7月在紐西蘭簽署相關文件，之後再經各成員國完成國內手續後，就可以正式決定英國入會。屆時將是CPTPP自2018年生效後新加入的首例，對CPTPP來說將是重要里程碑。

CPTPP是除了廢除農產品與工業產品關稅外、也明定保護智慧財產權等嚴格自由貿易及經濟活動規範的協定。要加入的國家除了必須全盤接受CPTPP的規範外，也必須獲成員國一致同意。

CPTPP現有成員國包括日本、澳洲、加拿大等11國，英國脫歐後從2021年起開始跟CPTPP各成員國進行談判。除了英國外，中國、台灣、厄瓜多、哥斯大黎加及烏拉圭等國，也正在申請加盟CPTPP。