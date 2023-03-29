川普最新民調大幅領先佛州州長！共和黨2024初選全美支持度曝

▲川普在共和黨總統初選民調中取得50%支持度。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國最新民調顯示，在共和黨2024年總統初選候選人方面，前總統川普的全國支持度為50%，遠超佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）26個百分點，其次則分別為前副總統彭斯（Mike Pence）、美國前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。不過德桑蒂斯在關鍵的愛荷華州支持度仍領先川普。

根據《衛報》報導，哈佛大學美國政治研究中心（Center for American politics Studies at Harvard）與哈里斯民意調查（Harris Poll）27日公布一項最新的聯合民調。結果顯示，川普在全球的支持率為50%，而他的最大對手德桑蒂斯則是24%。川普3月的全國支持率比2月增加了4個百分點。

▲德桑蒂斯在愛荷華州的民調結果些微領先川普。（圖／達志影像／美聯社）

目前尚未宣布參選的前副總統彭斯則是以7%的支持率排名第三，第四名是2月宣布參選的美國前駐聯合國大使、前南卡羅來納州州長海利，占5%。

由Axios所公布的民調結果卻顯示，德桑蒂斯在關鍵州愛荷華州領先川普8個百分點。而在新罕布夏州的民調中，德桑蒂斯與川普持平。

MSNBC主持人哈桑（Mehdi Hasan）認同Axios的民調並強調，「州民調比全國民調更重要！尤其是在最先投票的州。」