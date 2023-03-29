買花祭祀死去兒！女被路人一句話「神預言懷孕」　嚇：寶寶回來了

▲女子回家驗孕發現真的有了。（圖／翻攝自TikTok／lanaabiancaa）

記者李振慧／綜合報導

澳洲女子拉娜(Lana)打算買花去祭祀死去的兒子時，店裡一名陌生女顧客看著她一會後，突然預言她會懷孕，讓才剛喪子的她覺得很莫名其妙，然而她回家後驗孕真的驗出兩條線，神預言影片在網路上獲得2千多萬人次點閱。

居住在雪梨的26歲女子拉娜去年8月5日不幸流產，當時才喪子3個月的她身心都尚未走出傷痛，卻被一名素昧平生的女子斷言已經懷孕。影片中可看到，拉娜抱著半信半疑的態度拿出驗孕棒，結果一看居然是兩條線，把她嚇得當場哭了出來。

拉娜表示，「那名女士走到我面前，上下打量了我一番後突然說『你懷孕了』，大家覺得我看起來像是懷孕了嗎？所以我現在衝回家驗孕，我還有6天生理期就要來了，最近感覺有點不舒服」，結果意外發現自己已經懷孕1至2周。

拉娜後來在另外一支影片中解釋，那名女士有向她自我介紹是一名靈媒，當下看到她時突然有一股強烈的感覺，才會預言她已經懷孕。

影片發表後立即爆紅，獲得2千多萬人次點閱，許多網友留言，「好感人，我看影片也跟著一起哭」、「太感動了，失去的寶寶又生回來了」、「一定是你死去的兒子，請那位女士幫忙告訴你這個好消息」。拉娜後來也時常拍片記錄懷孕過程，預計於今年7月生下一名男嬰。