恐危及人類！馬斯克等1000人簽署公開信：立即暫停訓練強大AI

▲美國人工智能公司OpenAI開發的ChatGPT掀起熱議。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在ChatGPT全球掀起熱潮之際，特斯拉執行長馬斯克與人工智慧（AI）專家等人共同發表公開信，呼籲立即暫停訓練比GPT-4更強大的先進AI系統6個月，因為這對社會、人類存在潛在風險。

路透報導，這封公開信總計超過1000多人連署，除了馬斯克之外，也包括Stability AI執行長Emad Mostaque、圖靈獎得主班吉歐（Yoshua Bengio）、蘋果聯合創始人瓦茲尼亞克（Steve Wozniak）及Alphabet旗下人工智慧公司DeepMind的研究員等。

▲▼這封連署公開信由非營利組織「未來生命研究所」發布，迄今已有超過1000人簽名 。（圖／翻攝自公開信）

這封公開信呼籲暫停先進AI系統開發，直到這類設計擁有由獨立專家發展、應用及稽核的共享安全協議，「唯有在我們確信相關影響是正向的、風險受控的情況下，才應該開發強大的AI系統。」而這次的暫停應為公開且可驗證的，若無法迅速喊停，政府應該要介入干預。

信中也詳述AI系統對社會與文明的潛在風險，包括經濟與政治混亂，敦促開發者要與政策制定者合作。

在此之際，歐洲刑警組織（Europol）27日表達對ChatGPT等先進AI倫理與法律的擔憂，警告犯罪者恐不當使用AI來犯案，包括網路釣魚攻擊、散布虛假訊息、網路犯罪等。