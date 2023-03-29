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藏壽司「含醬油瓶屁孩」慘了！被捕20天　日本檢方確定起訴

▲21歲金髮男已經被警方逮捕，藏壽司堅決表示，將訴諸法律途徑。（圖／翻攝自TikTok）

▲21歲嫌犯已被檢方起訴。（圖／翻攝自TikTok）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖迴轉壽司店「藏壽司」遭到3名顧客惡搞拍攝舔醬油瓶影片，因此憤而蒐證報警，警方循線鎖定3名嫌犯，並依妨礙業務罪嫌將其逮捕。這也是日本近幾個月爆出多起惡搞影片風波後的首例逮捕。其中21歲主嫌吉野凌雅也在28日被檢方起訴，另外一名同樣被逮的15歲少女則是暫時獲釋，不過未來仍須接受調查。

根據《共同社》報導，21歲主嫌吉野凌雅、19歲少年以及15歲少女2月3日一同跑到藏壽司名古屋市中區的名古屋榮分店用餐。當時吉野趁著旁人不注意，拿起餐桌上的醬油瓶，並隨即用嘴含住瓶口，而少年則是用智慧型手機錄下整個過程，上傳至社群網路。

相關影片隨即在網路發酵，由於類似事件頻傳，許多店家都因惡搞影片受害，藏壽司總公司決定硬起來蒐證報警。警方經調查後，鎖定3人，並在3月8日依妨礙業務罪嫌將3人逮捕。而這更是日本全國首次因類似案件逮捕涉案人士。

藏壽司當時就曾表示，希望能藉由此次的逮捕讓外界了解，類似的惡作劇已經是「犯罪行為」，也希望今後不會再出現模仿犯。

警方28日依武力妨礙業務罪嫌起訴21歲主嫌吉野凌雅，而同行的15歲少女雖然28日已經獲得釋放，但未來仍將持續接受調查。

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