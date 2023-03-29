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拍TikTok挑戰！美國女「卡在槓鈴上」20秒片超驚恐　身體呈扭曲狀

▲▼加州21歲女子運動員奧莉維亞（Olivia Cormier）挑戰網路流行的倒掛特技，結果整個人卡在槓鈴上，驚險20秒影片曝光。（圖／翻攝自IG、TikTok／oliviacormier_）

▲21歲女子挑戰網路流行的單槓倒掛特技，竟不慎卡在槓鈴上，驚險20秒影片曝光。（圖／翻攝自IG、TikTok／oliviacormier_，下同）

記者張寧倢／綜合報導

短影音平台TikTok在美國每月活躍用戶突破1.5億人，這款尤為青少年歡迎的App上充斥著各種新奇挑戰，有些卻可能造成身體傷害。最近一名加州女子嘗試網路上危險的單槓特技挑戰，在手臂反轉的情況下將雙腿抬過頭頂，結果做到一半整個人卡在槓鈴上，扭曲的肢體瞬間無法動彈，驚恐表情全都錄了下來。

@oliviacormier_ Im just gojng to leave this here #foryou #fyp #fail Spectrum - 

加州21歲女子運動員奧莉維亞（Olivia Cormier）經常在TikTok頻道發布倒立、側翻等高難度動作的訓練影片，她13日上傳的影片卻差點出意外，她原本打算挑戰近來網路影片流行的特技動作，在翻轉身體後將雙腳舉過頭頂，同時讓身體固定在半空中，沒想到才剛把左腳掛在手臂上，她整個人似乎動作停滯，卡在槓鈴上無法動彈，臉上露出極度恐慌、害怕的表情，奧莉維亞不知道要怎麼擺脫困境。

▲▼加州21歲女子運動員奧莉維亞（Olivia Cormier）挑戰網路流行的倒掛特技，結果整個人卡在槓鈴上，驚險20秒影片曝光。（圖／翻攝自IG、TikTok／oliviacormier_）

奧莉維亞使出渾身力氣，用力到雙腿瘋狂顫抖，幸運的是，經過幾秒鐘的奮力掙扎後她成功地將身體翻回正面，腳也安全落地。這段20秒驚險影片目前點閱次數已破1450萬次，許多網友看了表示不太舒服，感覺也跟著奧莉維亞一起體驗了驚慌失措的瞬間，「我快嚇死」、「喔不，我心跳漏了一拍。」奧莉維亞則回應，「那我大概漏了12拍。」

▲▼加州21歲女子運動員奧莉維亞（Olivia Cormier）挑戰網路流行的倒掛特技，結果整個人卡在槓鈴上，驚險20秒影片曝光。（圖／翻攝自IG、TikTok／oliviacormier_）

但也有網友質疑她發現身體卡住的當下應該立刻放開左手，別再緊抓槓鈴。部分網友則出言擁護稱，「我要對那些所有說要她『放開手吧』的人說，這不是那麼容易可以做到的」、「如果放手就會傷到右側肩膀」、「或放開雙手，就這樣身體直接重壓垂在下面的右腳」。另一派網友則認為不應該在史密斯機器上做這些動作，如果在外面的健身房甚至可能被撤銷會員資格。

▲▼加州21歲女子運動員奧莉維亞（Olivia Cormier）挑戰網路流行的倒掛特技，結果整個人卡在槓鈴上，驚險20秒影片曝光。（圖／翻攝自IG、TikTok／oliviacormier_）

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