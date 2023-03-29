罕見！日本第一夫人將「獨自訪美」會晤拜登妻子吉兒

▲岸田裕子預計在4月中旬以第一夫人身分獨自出訪美國。（圖／岸田文雄IG、達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本首相岸田文雄的妻子岸田裕子傳出將在4月獨自出訪美國，預計將造訪白宮，與美國總統拜登的夫人吉兒見面，而日本第一夫人在沒有首相的陪伴下獨自出訪執行公務實屬罕見，因此也引發輿論熱議。

根據《日本新聞網》引述消息人士報導，岸田裕子4月中旬將會獨自出訪美國華盛頓，並在白宮與吉兒會面，目前雙方已經開始調整細節。另外，如果時機協調順利，岸田裕子也有望獲得美國總統拜登接見。然而日本第一夫人單獨出訪美國，甚至與美國第一夫人見面，實屬特例。

事實上，岸田文雄與拜登1月才在美國舉行日美高峰會談，當時吉兒剛動完手術，仍在休養階段，因此未能現身，而岸田裕子也沒有同行，所以雙方沒有機會見面。為此，吉兒主動向日本政府提議，希望能邀約岸田裕子到訪美國，並親自會面。

消息一出，卻也引發民眾反彈，網友認為，第一夫人並非公職，儘管過往第一夫人具有一定的外交作用，但是在沒有首相的陪伴下，使用公費獨自出訪國外，其合理性仍待商確。岸田文雄先前指派兒子擔任首相秘書官已經引發不小爭議，如今又傳出妻子要獨自出訪，再度引發輿論熱議。