未來5年「決定美中關係的未來」　美軍事首長籲加緊軍事部署

▲美軍聯合英國、澳洲、日本部隊，在印太地區舉行大規模軍演。（圖／翻攝自Instagram／@indopacom）



記者吳美依／綜合報導

美軍參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）22日表示，美國正在尋求調整西太平洋軍事部署態勢，回應中國試圖成為區域霸權的努力。他形容這項倡議是緊迫且關鍵的，也預測未來5年將會決定未來的美中關係。

麥利出席參議院軍事委員會聽證會時直言，「西太平洋正在進行一場未被充分報導的軍備競賽…這就是為什麼我們正尋求在西太平洋重新部署態勢」，旨在透過「前緣部署」遏止與中國的武裝衝突及中國侵略。

麥利還說，「從我的觀點來看，中國可能試圖在10～15年內成為區域霸權，這一部分當然會讓菲律賓及該區域其他國家處於不利地位。除了非常少數的例外，（這些國家）非常希望美國出現在那裡。」

▲美國最高將領、參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／達志影像／美聯社）

《美國之音》報導，美國持續與南韓、日本、澳洲、泰國及菲律賓等國擴大軍事夥伴關係，希望保持國際航道暢通，建立「對中國的戰略優勢」。但共和黨議員批評五角大樓提出的軍事預算不足，五角大廈則表示會把資源集中在空軍與海軍，因為此二軍種在與中國的潛在戰爭之中最為重要。

對此，麥利23日出席眾議院撥款委員會國防小組聽證會時表示，中國是美國現在面臨最嚴峻的地緣戰略對手，儘管美國不想和中國發生戰爭，但為了確保在必要時刻做好戰鬥準備，就必須持續進行部隊現代化建設。為了遏阻中國，「我們有責任確保自己始終是排名第一的軍隊。」

麥利指出，若國防預算縮減，將迫使美軍放緩行動節奏，減少如穿越台海、空中巡邏、維持航行自由及「情報、監測及偵查」等具體行動，如此一來將增加風險，傳遞錯誤訊息，甚至可能導致中國或其他國家在未來加速採取挑釁行動。