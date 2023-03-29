女校長「奔向槍手」中彈亡！美小學槍擊6死　她為保護學生喪命

▲「聖約學校」女校長昆斯在槍擊案中不幸罹難。（圖／翻攝臉書Katherine Koonce）



記者吳美依／綜合外電報導

美國田納西州納希維爾（Nashville）基督教小學「聖約學校」（Covenant School）槍擊案奪走6條無辜性命。根據目擊者說法，60歲女校長昆斯（Katherine Koonce）一聽見槍聲，就朝著槍手直奔而去，疑似試圖阻止犯案，卻不幸中彈喪命。

《福斯新聞》報導，納希維爾市議員普利（Russ Pulley）引述一名校內目擊者說法表示，27日上午10時左右，校園傳出第一聲槍響，昆斯當時正在參加Zoom視訊會議，「她立刻掛掉，起身然後朝著槍手直奔而去。」

普利沒有說明接下來發生了什麼事，但「她做了一位校長會做的事。她保護了她的孩子們。」他透露，案件發生前，昆斯就曾尋求舉辦高階射擊培訓，讓校園對於類似事件有所準備，此舉「拯救無數性命」。

▲槍手闖入校園行兇。（圖／翻攝自YouTube／Metropolitan Nashville Police Department）



▲聖約學校緊急疏散。（圖／路透）

納希維爾大都會警察局長德瑞克（John Drake）28日在記者會上被問及，昆斯是否曾經接近槍手。他表示，根據昆斯獨自躺在走廊上的方式判斷，「校長非常有可能這麼做，我無法以某種方式證實…（但）我確定有發生衝突。」

「聖約學校」槍擊案6名罹難者之中，除了昆斯以外，其他5人分別為3名9歲學童、61歲代課老師匹克（Cynthia Peak）及61歲工友希爾（Mike Hill）。

根據初步調查，28歲校友海爾（Audrey Hale）攜帶至少3把槍械，射壞側門後闖入校園行兇，報案14分鐘後被擊斃。她的住處搜出更多槍械、詳細校園地圖及犯案宣言，沒有任何前科，但曾因情緒障礙接受治療，且似乎是一名跨性別者，在社群媒體上使用的名字為艾登（Aiden），指涉自己時使用的代名詞為「他」。

▲槍手海爾（Audrey Hale）當場被擊斃。（圖／翻攝自Facebook）