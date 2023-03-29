喝起來會不一樣？　百事可樂要改配方「含糖量減57%」

▲百事可樂宣布更改配方，含糖量減少了57%。（圖／達志／美聯社）

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喝得出來不一樣？百事可樂公司（Pepsi）近日丟震撼彈，他們宣布要對經典碳酸飲料更改配方，百事可樂的含糖量會減少了57%。不過，Diet Pepsi和Pepsi MAX的配方保持不變。

據《每日郵報》報導，目前一罐330毫升的百事可樂，含糖量為36克，但在修改配方後，將減少到15克，更重要的是，500毫升的瓶裝百事可樂，含糖量將從53.25克降為22.75克。然而，Diet Pepsi和Pepsi MAX的配方保持不變。

百事可樂位於紐約的總部證實，此舉會影響超市和其他零售店銷售的罐裝和瓶裝百事可樂，如果顧客要喝含糖量較高的汽水，可以在酒吧和速食店購買。報導稱，隨著配方重新調整，百事公司還更新了營養訊息標籤，以便讓顧客清楚知道含糖量

據了解，新百事可樂的配方用，三氯蔗糖和乙醯磺胺酸鉀當甜味劑，據說熱量會比原本低56%。百事發言人表示，他們正在做出改變，改善零食和飲料的營養成分，「如今，我們在英國和愛爾蘭銷售的90%以上可樂都是無糖版。」

據悉，百事可樂一直是可口可樂的對手，在全球市總場中，可口可樂一直略勝一籌，不過在魁北克、印度，百事可樂的銷量卻獲勝，在加拿大的法語地區，也有不少人愛喝百事可樂。此外，可口可樂在2017年也悄悄將雪碧、芬達等飲料的含糖量降低了30%，用甜味劑取而代之。

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