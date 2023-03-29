美墨邊境移民抗議「40人遭大火燒死」　現場一整排遺體身分不明

▲墨西哥邊境移民中心27日深夜惡火，帶走至少40條人命，死者遺體在設施外排成一整排。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

墨西哥靠近美墨邊境的一處移民中心27日半夜發生火警，死亡人數上升至40人，設施外躺著一整排用銀色保暖材質的毯子包裹的遺體，倖存者被裹著抬上擔架，至少29人重傷住院。墨西哥檢方公布了部分受害人國籍，其中大多來自瓜地馬拉、宏都拉斯等國，但詳細身分不明。火災當天曾發生移民抗議活動。

綜合美聯社、CNN報導，墨西哥奇瓦瓦州（Chihuahua）華雷斯城（Ciudad Juárez）的內政部國家移民研究所（INM）辦公室27日大火造成至少40人死亡、29人重傷送醫。

墨西哥檢察總長辦公室在推特上公布一份罹難者國籍清單：瓜地馬拉（28人）、宏都拉斯（13人）、委內瑞拉（12人）、薩爾瓦多（12人）、厄瓜多（1人）、哥倫比亞（1人）。政府營運的瓜地馬拉移民研究所表示將協助罹難者家屬領回遺體，並指出「非正常遷移帶來一系列風險。」

報導指出，墨西哥當局在火災發生前，才剛在當地大街上逮捕並拘留一群移民，隨後發生了衝突。INM聲明，當時有68名中南美洲成年男性移民被扣留在此。墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，被拘留在移民中心的人對此感到憤怒，並且持續在抗議他們即將被逐出境，「為以示抗議，他們將床墊放在避難所門口縱火燃燒，但他們沒想到會引發這場可怕事故。」詳細死者身分仍未確認。

INM專員28日宣布，出於人道理由，在這場火災中受傷的移民可獲訪問卡，在一年效期內擁有合法移民身分。據墨西哥移民局規定，失親的未成年人、在墨西哥目睹犯罪或犯罪受害人才有資格獲得訪問卡。

▲大量移民3月28日乘坐火車前往墨西哥北部美墨邊境的華雷斯城。（圖／路透）

報導稱，這場惡火是墨西哥近年來最嚴重的火災之一，隨著移民試圖赴美，墨國北部越境人數達到史上最高水準，此前12日才發生數百名人聚集在華雷斯城連接美國德州艾爾帕索（El Paso）的一座橋上，嘗試大規模集體越境，造成邊境混亂，當局設置路障阻擋人流。