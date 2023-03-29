　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

▲▼美國31歲女子泰勒（Jasmine Taylor）負債近7萬美元（約新台幣210萬元），使用信封存錢法後，創業營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。（圖／翻攝自TikTok）

▲女子負債近210萬台幣，開始使用「信封存錢法」不僅存到錢還順利創業。（圖／翻攝自TikTok@baddiesandbudgets，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國31歲女子泰勒（Jasmine Taylor）3年前失業，負債近7萬美元（約新台幣210萬元）的她決定改變理財方式，只花現金、不刷卡，將各項開銷分類，並把相應金額的紙鈔裝入信封，多餘的錢也用相同方法儲蓄，TikTok省錢教學影片爆紅後她更趁機創業，估計公司今年營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。

根據CNBC、紐約郵報等報導，來自德州阿馬里洛（Amarillo）的泰勒2021年1月左右失去正職工作，靠著為藥局配送處方藥、美食外送員等副業幾乎難以維生，「我只記得我得想著要如何度過下個月。」當時她背著6萬美元學貸和9000多美元的醫療費用和信用卡債。她開始研究理財方式，在YouTube影片看到「信封存錢法」（cash stuffing）的相關影片。

▲▼美國31歲女子泰勒（Jasmine Taylor）負債近7萬美元（約新台幣210萬元），使用信封存錢法後，創業營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。（圖／翻攝自TikTok）

▲泰勒用透明夾層分裝鈔票，編號、金額等一目瞭然。

於是泰勒開始不刷信用卡，每個星期都會將預計支出的項目、想存的儲蓄目標詳細分類，把相應金額的現金鈔票折起來塞到各個透明小袋子、皮夾內層、活頁夾小冊子等，並且寫清楚編號。她說，當初她會把存起來的錢分為「還債基金」、「緊急備用金」、「汽車保養維修費」、「放假出遊資金」等，若還有剩下來的錢則用於未來長期儲蓄或拿來還債。

▲▼美國31歲女子泰勒（Jasmine Taylor）負債近7萬美元（約新台幣210萬元），使用信封存錢法後，創業營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。（圖／翻攝自TikTok）

▲泰勒的皮夾中也有日常開銷的分類夾層，例如外食餐費、加油油錢等。

事實上，這種「信封存錢法」在簽帳卡和行動支付功能問世的數十年前，經常被用於管理家庭財務。泰勒將她整理現金的方法拍成短影片，上傳至TikTok，引發網友熱烈迴響。有一些年紀較長的女網友向泰勒表示，「看到影片後就想起自己的奶奶也曾使用過這種方式理財。」泰勒說，她執行不到幾個月就存到1000美元（約新台幣3萬元）。

隨著TikTok影片爆紅，泰勒發現看似無聊的理財內容其實有很多人想深入參與其中，這個領域有它的市場，「用普通的舊信封裝錢很單調，我卻到處都找不到有商家在賣可以分裝、整理紙鈔的東西。」泰勒2021年春天用疫情補助金1200美元（約新台幣3.6萬元）成立了自己的品牌，開設電商帳戶、買了需要的材料和列印機器，開始製作並販賣用來整理現金儲蓄的各式收納夾。

▲▼美國31歲女子泰勒（Jasmine Taylor）負債近7萬美元（約新台幣210萬元），使用信封存錢法後，創業營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。（圖／翻攝自TikTok）

▲泰勒透過網路創業，販賣各種新式「存錢信封」，省錢教學影片帶動了銷售成績。

看了影片的粉絲想要開始存錢，就會到她的店消費，從2021年4月到年底公司賺進了約25萬美元（約新台幣760萬元），她償還了3.2萬美元（約新台幣97萬元）的債務。泰勒的公司2022年營收達到85萬美元（約新台幣2580萬元），估計到2023年底年營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。她說，直到現在她仍習慣每周整理財務狀況，留一些現金當生活開銷，一些當作退休基金或其他儲蓄目標，「教給觀眾的東西，我仍然實踐在日常之中。」

@baddiesandbudgets Replying to @ariellexsushuerta Don’t worry I’ve got you! #100envelopechallenge #savingschallenge #baddiesandbudgets #cashstuffing  original sound - Cash Stuffing & Budget Binders

►日本「最節省女孩」一餐只花台幣16元　15年狂買3棟房！爽當包租婆

►連續2995天去迪士尼！他曝省錢秘訣「1天只要100元」　創金氏紀錄

►太窮不敢玩樂透！他被老闆慫恿買下去　第一次下注就贏走1.2億

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
16具浮屍有相關？　高大成點3關鍵：看海藻
台灣「狒狒慘死」登BBC、韓聯社！ 　網看鞠躬照嚇傻
海巡史上最驚悚！　16海上冤魂先後現蹤
鳴笛救護車撞飛31歲女騎士　家屬怒：駕駛闖紅燈
獨／台灣沿海浮屍潮！　16屍跨7縣市揭密
輕熟女醉倒　男餐廳扒光內褲性侵！搬到馬路繼續

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

恐危及人類！馬斯克等1000人簽署公開信：立即暫停訓練強大AI

泰男野外「制服騎乘」畫面瘋傳！　網見帥臉羞喊：好想嫁

台灣「狒狒慘死」登BBC！ 官員甩鍋態度超丟臉　韓網看鞠躬照嚇傻

女校長「奔向槍手」中彈亡！美小學槍擊6死　她為保護學生喪命

藏壽司「含醬油瓶屁孩」慘了！被捕20天　日本檢方確定起訴

和男友約會意外中「海鮮樂透」　牡蠣發現珍珠嗨爆：價值上萬元

罕見！日本第一夫人將「獨自訪美」會晤拜登妻子吉兒

挑房客看三圍！澳男房東推「肉體換宿」　免租金條件：每晚跟我睡

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

密接確診者也沒事！泰20%人沒染過新冠　專家：和「天選基因」有關

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

阿伯去海生館看人魚演出　喊「這隻公的啦」周圍笑翻

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

恐危及人類！馬斯克等1000人簽署公開信：立即暫停訓練強大AI

泰男野外「制服騎乘」畫面瘋傳！　網見帥臉羞喊：好想嫁

台灣「狒狒慘死」登BBC！ 官員甩鍋態度超丟臉　韓網看鞠躬照嚇傻

女校長「奔向槍手」中彈亡！美小學槍擊6死　她為保護學生喪命

藏壽司「含醬油瓶屁孩」慘了！被捕20天　日本檢方確定起訴

和男友約會意外中「海鮮樂透」　牡蠣發現珍珠嗨爆：價值上萬元

罕見！日本第一夫人將「獨自訪美」會晤拜登妻子吉兒

挑房客看三圍！澳男房東推「肉體換宿」　免租金條件：每晚跟我睡

美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

密接確診者也沒事！泰20%人沒染過新冠　專家：和「天選基因」有關

只恩愛4次！75歲老企業家戀上嫩妹　突「暴瘦10公斤」下場慘

影／馬英九沒有說「我也當過這個」　他翻影片逐字還原真相

串流平台有「麥當勞點餐」歌單！一連歌名全笑瘋：後勁太強

韓式餐飲9大品牌推「炸雞買一送一」　國小生憑100分考卷送飲料

《人浮於愛》掰了陳妍希！疫情卡關停拍2年「主角大洗牌全換」

台海驚悚浮屍關聯性　高大成點出3關鍵：看體內海藻是否一樣

蛋荒被轟得滿頭包　今日壽星陳吉仲許下生日願望

貨車冒「3顆小蚵仔」等比例放大！　向右看齊爸笑：可上軍事演習

恐危及人類！馬斯克等1000人簽署公開信：立即暫停訓練強大AI

幣圈動盪！幣安爆司法爭議　640億元資金流失

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

南韓：台灣等22國旅客入境「免申請」K-ETA

門後藏1幅畫　專家驚呼：價值破2000萬

蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報

和姊姊長超不像　女DNA揭發「3姊妹全不同爸」

懷胎3個月腫成蒜頭鼻　辣妹生完「神奇換臉」

巨乳女律師改行做OnlyFans：po裸照更好賺

咖啡喝多恐引發心臟衰竭！　研究曝1招分辨代謝快慢

女老師和男學生瘋狂車震　夫看到照片崩潰

她馬拉松「邊跑邊拉」竟創個人最佳績

更多熱門

相關新聞

她馬拉松「邊跑邊拉」竟創個人最佳績

她馬拉松「邊跑邊拉」竟創個人最佳績

來自美國加州的托拉克森（Tamara Torlakson）參加馬拉松比賽，賽程大約一半時，竟然感覺一陣腹痛，為了保持速度、不要停下來，她決定直接在褲子裡解放，並且忍耐髒汙跑完剩下的21公里，衝過終點線時，竟跑出生涯最快紀錄。

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

美墨邊境「40人遭大火燒死」一整排遺體

美墨邊境「40人遭大火燒死」一整排遺體

男友偷吃全程直播　她看電視崩潰

男友偷吃全程直播　她看電視崩潰

關鍵字：

美國失業失業女負債省錢信封存錢理財方法現金理財北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

台灣7縣市外海2周內12具浮屍　台南數量最多

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

父欠稅關進看守所...陳庭妮震驚不知情

女大生輟學當女優　老爸看片發現她是女主角

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面