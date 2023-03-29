美失業女靠一招「信封存錢法」甩百萬負債　3年不到反狂賺3000萬

▲女子負債近210萬台幣，開始使用「信封存錢法」不僅存到錢還順利創業。（圖／翻攝自TikTok@baddiesandbudgets，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國31歲女子泰勒（Jasmine Taylor）3年前失業，負債近7萬美元（約新台幣210萬元）的她決定改變理財方式，只花現金、不刷卡，將各項開銷分類，並把相應金額的紙鈔裝入信封，多餘的錢也用相同方法儲蓄，TikTok省錢教學影片爆紅後她更趁機創業，估計公司今年營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。

根據CNBC、紐約郵報等報導，來自德州阿馬里洛（Amarillo）的泰勒2021年1月左右失去正職工作，靠著為藥局配送處方藥、美食外送員等副業幾乎難以維生，「我只記得我得想著要如何度過下個月。」當時她背著6萬美元學貸和9000多美元的醫療費用和信用卡債。她開始研究理財方式，在YouTube影片看到「信封存錢法」（cash stuffing）的相關影片。

▲泰勒用透明夾層分裝鈔票，編號、金額等一目瞭然。

於是泰勒開始不刷信用卡，每個星期都會將預計支出的項目、想存的儲蓄目標詳細分類，把相應金額的現金鈔票折起來塞到各個透明小袋子、皮夾內層、活頁夾小冊子等，並且寫清楚編號。她說，當初她會把存起來的錢分為「還債基金」、「緊急備用金」、「汽車保養維修費」、「放假出遊資金」等，若還有剩下來的錢則用於未來長期儲蓄或拿來還債。

▲泰勒的皮夾中也有日常開銷的分類夾層，例如外食餐費、加油油錢等。

事實上，這種「信封存錢法」在簽帳卡和行動支付功能問世的數十年前，經常被用於管理家庭財務。泰勒將她整理現金的方法拍成短影片，上傳至TikTok，引發網友熱烈迴響。有一些年紀較長的女網友向泰勒表示，「看到影片後就想起自己的奶奶也曾使用過這種方式理財。」泰勒說，她執行不到幾個月就存到1000美元（約新台幣3萬元）。

隨著TikTok影片爆紅，泰勒發現看似無聊的理財內容其實有很多人想深入參與其中，這個領域有它的市場，「用普通的舊信封裝錢很單調，我卻到處都找不到有商家在賣可以分裝、整理紙鈔的東西。」泰勒2021年春天用疫情補助金1200美元（約新台幣3.6萬元）成立了自己的品牌，開設電商帳戶、買了需要的材料和列印機器，開始製作並販賣用來整理現金儲蓄的各式收納夾。

▲泰勒透過網路創業，販賣各種新式「存錢信封」，省錢教學影片帶動了銷售成績。

看了影片的粉絲想要開始存錢，就會到她的店消費，從2021年4月到年底公司賺進了約25萬美元（約新台幣760萬元），她償還了3.2萬美元（約新台幣97萬元）的債務。泰勒的公司2022年營收達到85萬美元（約新台幣2580萬元），估計到2023年底年營收有望突破100萬美元（約新台幣3000萬元）。她說，直到現在她仍習慣每周整理財務狀況，留一些現金當生活開銷，一些當作退休基金或其他儲蓄目標，「教給觀眾的東西，我仍然實踐在日常之中。」