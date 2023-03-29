密接確診者也沒事！泰20%人沒染過新冠　專家：和「天選基因」有關

▲病毒學專家勇（左圖）指出，泰國有20%人從未感染新冠，而病毒學家推測這可能與他們的基因有關。（組圖／翻攝自Facebook、CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫情席捲全球3年，全球至少有6.7億人確診，而泰國7千多萬人口中，只有470多萬人感染了新冠，比台灣少了210%，其中更有20%泰國人不曾感染新冠。如今，泰國病毒學家認為，這些人能在新冠攻擊中倖免的原因可能與「基因」有關。

綜合泰媒報導，泰國血液及病史採集數據顯示，當地約有20%人即使曾與確診家人、同事有過密切接觸，或在娛樂場所、商場等高風險場所工作，卻從未感染新冠，而引起病毒學家的注意。如今，病毒學家將他們稱為Novid，並試圖調查這群人未染疫的原因。

朱拉隆功大學病毒學研究中心主任勇（Yong Poovorawan）28日在Facebook指出，「他們之中可能有人實行了嚴格的防護，從而避免感染，但也有人經常與新冠患者接觸卻仍未感染，因此我們要找出其中的原因」。

勇表示，就如同有部分人對愛滋病免疫一樣，病毒學家們目前將研究重點放在Novid們的基因組成上，認為這些未感染的人可能具有特定可以抵抗新冠的基因，「不過我們還不知道這種免疫是疫苗接種或天然基因所致，當然Novid人群也可能只是輕症患者或只是未被檢測出新冠」。