老婆半裸入鏡「車頭燈全都露」！德傳奇國腳GG了　整片肉色瘋傳

▲ 布雷默轉身望向門口，顯然不知道鏡頭也照到妻子。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

德國前國腳布雷默（Andreas Brehme）在1990年世界盃足球賽決賽場上攻入致勝球，成為奪冠英雄，更是德國史上最偉大的後衛之一，近日卻發生一件糗事，原來他在拍攝給粉絲的影片時，妻子竟光裸著上身出現在鏡頭前，胸前兩點全都露，影片頓時在網路上瘋傳。

《每日星報》報導，影片平台Memmo用戶可付費請名人拍攝個人化影片，許多退役足球員都使用Memmo與粉絲互動，布雷默也是其中之一，日前拍影片時卻發生慘劇，因為在這段1分鐘影片將近尾聲時，他的妻子蘇珊娜（Susanne）意外半裸入鏡。

網路上流傳的影片中，布雷默對著鏡頭說話到一半突然轉頭望向房門口，而蘇珊娜就站在門口，身上僅穿著一件內褲，上半身毫無遮蔽物。布雷默顯然不知道自己曾經將鏡頭轉向蘇珊娜，因為他上傳影片之前沒有剪掉這段露點畫面，直接公諸於世。

布雷默事後受訪說明，後來因為許多友人打電話來，他們才知道出事了，不過他選擇坦然接受，「現在全世界都知道我老婆有多棒了！這本來不該發生，但我還可以自嘲，以後最好都讓蘇珊娜掌鏡。」蘇珊娜對此也不以為意，「那是去年夏天在加爾達湖度假的時候，怎麼了嗎？你可以看到我在岸上還是在桑拿換衣服，我們都一笑置之。」