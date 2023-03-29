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21歲妹慘死！焦黑陳屍「燃燒的鼓」腹部遭狠刺　巫師男友下的手

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書、IG）

▲21歲女子遇害，遺體被發現陳屍在燃燒的鼓中。（圖／翻攝自臉書、IG）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西一名21歲女子遺體25日被發現陳屍在燃燒的鼓中，疑似遭到自稱巫師的男友殺害。已知女子全身多處受傷，腹部有一處嚴重刺傷，家屬直到隔日才知死訊。

每日星報報導，21歲女子羅恰奧莉薇拉（Laila victoria Rocha Oliveira）來自北部城鎮帕勞阿佩巴斯，數個月前認識男子阿維拉（Andre Avila），也搬至阿維拉所在的南部港口城市阿雷格里（Porto Alegre），兩人開始交往約會。

阿維拉平時在社群媒體上使用的名字為薩米迪（Victor Samedi），經常發布與魔鬼、頭骨、劍、用於與死者溝通物品的照片，明顯對黑魔法感興趣。羅恰奧莉薇拉的母親也曾警告，要女兒小心一些，也要好好反思與阿維拉之間的關係。

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書、IG）

怎知3月25日這天晚上，鄰居家突然聽到陣陣尖叫聲與巨大噪音，決定報警，警方到場後，在燃燒的鼓中發現羅恰奧莉薇拉燒焦的遺體。已知羅恰奧莉薇拉全身多處受傷，腹部有一處嚴重刺傷，而女子家屬直到第2天才得知她的死訊。

相關調查正在進行中，當局定調此案為殺害女性（Femicide，針對女性的仇恨犯罪），警方排除此案與宗教儀式有關的可能性。阿維拉律師克魯斯（Jean Maicon Kruse）則是否認關於巫術的指控。

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