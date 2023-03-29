　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

義男嬰出生20天遭「強制割禮」！失血過多亡　2密醫被逮

▲▼男童,割禮,動手術。（圖／CFP）

▲男童被密醫割包皮，手術過程中失血過多身亡。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

義大利一名奈及利亞裔母親因為自己的宗教信仰，找來2名密醫，在家中替她出生僅20天的兒子進行割禮，導致男嬰失血過多，送院後不治身亡。警方目前已經逮捕2名動刀的奈及利亞籍婦女，而男嬰的母親也被依過失殺人罪嫌調查。

根據《每日郵報》報導，男嬰的母親原為奈及利亞人，由於成功尋求義大利政府庇護，因此在此生活，但她還有另外5名子女被留在奈及利亞。儘管男嬰母親來到義大利後聲稱自己改信天主教，但她仍要求按照伊斯蘭傳統替出生僅20天的兒子進行割禮。

由於割禮具有極大風險，大部分的醫院在男童4歲以前都拒絕進行手術，因此穆斯林家長會找上密醫或是在私人醫院做手術。根據健康慈善機構Amsi統計，義大利每年有5000起割包皮手術，但是有35%是由密醫動刀。私人醫院的手術費用高達4000歐元（約新台幣13萬元），但是委託密醫只需要50至200歐元（約新台幣1600至6500元）。

死亡男嬰24日在家中被2名奈及利亞籍的女性割包皮，但是手術失敗且失血過多，他的父母緊急將他送往醫院治療，然而最後仍回天乏術。除了2名動刀的奈及利亞女性被控過失殺人與非法從事醫療行為外，男嬰的母親也因涉嫌過失殺人而接受調查。

義大利早在2018年12月就曾經發生類似案件，當時1名2歲的羅馬男童被一名利比亞裔的美籍密醫實行「割禮」，最後失血過多死亡，而他的雙胞胎兄弟則是在加護病房經搶救後才撿回一命。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
ChatGPT之父點名「1工作」：短期內會被AI滅掉
4月新制一次看！　這天起領6千
兩大AV女神宣布來台！　很想和台灣粉絲見面
吳宗憲錄影「突起身擁抱鮪魚」！　吐心結：工作沒得到家庭諒解
上課玩手機被要求寫報告　台中高中生從4樓墜落腦震盪
ATM有「專用貼紙」　到這才能領6千
快訊／TRASH主唱「未婚當爸」　混血辣女友懷孕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基準備好了！　公開邀習近平「出訪烏克蘭」：想和他談談

南韓震怒！日本審教科書稱竹島為「固有領土」：遭韓非法強占70年

人類職業正在消失？ChatGPT之父點名「1工作」：短期內會被AI滅掉

女大生輟學當AV女優　老爸看片收藏發現「女兒是女主角」爆哭

坦國房東「睡房客老婆」被抓姦在床！村民公開鞭刑　殘暴畫面曝

清明節掃墓得罪先人！小車「倒退嚕」當場撞墳墓　結局超展開

美墨邊境移民抗議「40人遭大火燒死」　現場一整排遺體身分不明

門後藏的是真跡　鑑價師一看驚呼：價值超過2000萬

偷吃實況！男友勾搭辣妹「親密畫面全程直播」　她一看電視超崩潰

獨居男太想媽媽！挖墳「製木乃伊」放沙發伴屍13年　飄濃濃樟腦味

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

狗叫不下來媽生氣開唸　結果是腳被卡住好無辜

獵人稱「六福村授權開槍」　竹縣：聯絡時他已在現場

台62線賓士車自撞！1男乘客當場死亡　駕駛送醫酒測值爆表

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

獵人坦承槍殺狒狒「有經同意」　新竹縣府認：說待命沒說圍捕

澤倫斯基準備好了！　公開邀習近平「出訪烏克蘭」：想和他談談

南韓震怒！日本審教科書稱竹島為「固有領土」：遭韓非法強占70年

人類職業正在消失？ChatGPT之父點名「1工作」：短期內會被AI滅掉

女大生輟學當AV女優　老爸看片收藏發現「女兒是女主角」爆哭

坦國房東「睡房客老婆」被抓姦在床！村民公開鞭刑　殘暴畫面曝

清明節掃墓得罪先人！小車「倒退嚕」當場撞墳墓　結局超展開

美墨邊境移民抗議「40人遭大火燒死」　現場一整排遺體身分不明

門後藏的是真跡　鑑價師一看驚呼：價值超過2000萬

偷吃實況！男友勾搭辣妹「親密畫面全程直播」　她一看電視超崩潰

獨居男太想媽媽！挖墳「製木乃伊」放沙發伴屍13年　飄濃濃樟腦味

裸男夜闖台大社辦強摸女學生　落跑跌水溝喊「我退化成動物」

王心凌遭「當眾扯外套」嚇到變臉　主持人現身道歉：自己理解錯誤

李四川自嘲「頭髮已中空」　笑稱：安慰的是離韓國瑜有段距離

金宇彬主演Netflix韓劇確定5／12播出！　「拍攝過程很幸福」

超毛！他到墓園掃墓沒看到人　車內雷達螢幕卻全都是「人」

《全明星》女神曬辣照：真的沒有修圖喔！　「地上影子」成亮點

勸自住客危機入市　亞昕董座姚連地：今年房價不會爆衝

見停車格矗立「1物」　他驚矛盾大對決！全場看傻：根本陷阱題

恰恰23號將引退！餅總暖心：永遠記住屬於彭政閔

電價漲完台鐵、高鐵票價漲？　經長王美花：雙鐵無此規劃

柴犬雀躍跳踢踏舞　原來是屎在滾啦XD

國際熱門新聞

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

她和姐姐一起懷孕　竟是老公同時播種

挺台遭中國報復　歐盟祭反擊措施

蔡英文出訪前　美臨時喊卡「總統過境」簡報

南韓：台灣等22國旅客入境「免申請」K-ETA

和姊姊長超不像　女DNA揭發「3姊妹全不同爸」

ChatGPT之父點名1工作：短期內會被AI滅掉

巨乳女律師改行做OnlyFans：po裸照更好賺

咖啡喝多恐引發心臟衰竭！　研究曝1招分辨代謝快慢

懷胎3個月腫成蒜頭鼻　辣妹生完「神奇換臉」

印陸軍參謀長座談會　3度提到台灣

12歲女兒畫反戰圖老爸被判刑等坐牢

美眾院通過：中國「非開發中國家」不得享優惠

完事後女友偷保險套「灌入下體」

更多熱門

相關新聞

穆斯林網美「破戒吃豬皮」辯：不知pork是豬

穆斯林網美「破戒吃豬皮」辯：不知pork是豬

印尼一名穆斯林女網紅疑似為了博流量，竟上傳自己身穿爆乳裝大啖豬皮的影片，引發穆斯林群體不滿，認為她為了爆紅，竟褻瀆自己的宗教。對此，該名網美則表示，自己先前早就吃過豬肉，當時的她看不懂英文，不知道「Pork」指的就是豬肉才會誤食。不過從這次的影片可以看出來，她清楚知道自己吃的是豬皮，而非誤吃。

台大醫院雲林分院打造穆斯林友善環境

台大醫院雲林分院打造穆斯林友善環境

美民主黨議員反猶言論惹議　遭逐出外交委員會

美民主黨議員反猶言論惹議　遭逐出外交委員會

5歲弟睡到一半「下體噴血」　竟被老爸刀割GG

5歲弟睡到一半「下體噴血」　竟被老爸刀割GG

高雄-吉隆坡航線復飛！大馬旅遊公會喊話解除0+7

高雄-吉隆坡航線復飛！大馬旅遊公會喊話解除0+7

關鍵字：

穆斯林割禮

讀者迴響

熱門新聞

即／中南部外海2周內驚見8遺體！疑遭人蛇集團丟包

客戶嫌剪太醜　理髮師菜刀斷她頭

電競正妹「GG沒13cm、年收未滿139萬、身高170cm↓」沒人權

王心凌陸典禮「突遭主持伸手脫外套」！　尷尬畫面網罵爆

即／被導師叫去辦公室　台中某高中生墜樓重傷

徐凱希爆秘戀百億富二代！「人肉麻花捲」夜纏回豪宅

車17年「開160萬km」！車廠送1輛全新的　他曝秘訣

他拿「20斤蛋1200元」來源曝光：排隊是盤子

全球第2大啤酒廠徵人月薪4萬↑　上班「啤酒無限暢飲」

三立再發聲「楊子儀拒接電話、避不見面」

即／顏寬恒夫妻涉沙鹿豪宅違建　檢諭令1千萬交保

只用下半身思考　最會偷吃的3星座曝光

今晚轉雨！　最新連假天氣有變化

魔獸牽妹被拍　釣苦情台妹「大爆地下情」

陳零九分手…徐凱希突開譙狐狸精「網瘋猜就是她」！

更多

最夯影音

更多
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽
下波「全台有雨」　連假變天時間曝

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

麻醉槍2m距離射擊狒狒　農業局「補刀」影片曝！

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

女友豪邁開車門離柱子超近　男目睹驚嚇飆「高8度尖叫」

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

邵庭得知「狒狒慘死」爆哭半小時　挨酸蹭熱度..怒反擊：莫名其妙！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面