查爾斯即位後「首幅肖像畫」公開！他曾為女王畫像　僅花2周完成

▲ 查爾斯肖像首度公開。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世即位後首幅肖像畫近日亮相，捕捉他露出慈祥微笑的親民形象，將成為30日出刊的《倫敦新聞畫報》「加冕畫報」（Illustrated Coronation Edition）雜誌封面。35歲藝術家巴福德（Alastair Barford）僅花2周就完成這幅油畫，過去也曾為已故女王伊莉莎白二世作畫。

綜合《天空新聞》及《每日郵報》，巴福德在這幅肖像畫中描繪查爾斯身穿藍色西裝和白色襯衫，打上粉色領帶，胸前搭配口袋巾，手腕戴著亞馬遜土著領袖贈送的手鐲，並將手隨意插進口袋的模樣。

這並非王室官方肖像，卻是查爾斯即位以來首度公開的肖像。巴福德說明，他想呈現國王陛下的親民形象，因此選擇畫西裝而非禮服，「我希望捕捉他的溫暖與細心，以及與人互動時表現出的同理心。我畫出的和善表情非常重要。」

巴福德也曾為伊莉莎白二世畫過肖像畫，「這是令人惶恐的榮譽，為一位對這麼多人來說意義重大的人物作畫是一項重大的責任」，但這次僅有2周時間作畫，也坦言這是「巨大的挑戰」。他參考查爾斯2月出席白金漢宮招待會的照片和他當時畫的素描，完成這幅肖像。

倫敦新聞畫報CEO巴納德（Lisa Barnard）說明，他們為加冕典禮及禧年繪製王室肖像是悠久傳統，可追溯至1842年，「這是國王的第一幅肖像，也讓藝術家能夠搶先一睹君主。我們非常感謝王室的支持。」

另據《路透社》，查爾斯目前正進行即位以來首次海外國是訪問。他於當地29日出訪德國，為英國脫歐後試圖扭轉與歐盟多年不穩定關係的努力一環。他原先計畫先訪問法國，但法國總統馬克宏推動年金改革引爆社會動盪，因此取消行程。

根據白金漢宮，查爾斯與王后卡蜜拉為期3天的德國行將到訪首都柏林、東部布蘭登堡（Brandenburg）及北部港口城市漢堡（Hamburg），查爾斯30日將在德國聯邦議院發表演說。